Sofía Cristo asegura que ha sido "muy duro" revivir en las memorias de su madre los malos tratos que sufrió

Sofía Cristo no ha dudado en apoyar a su madre, Bárbara Rey, en la presentación de sus memorias, 'Yo, Bárbara', este jueves ante todos lo medios de comunicación, pero también lo ha hecho durante todos estos meses en los que la vedette ha estado inmersa escribiendo su historia.

Sin pelos en la lengua, la dj no duda en que el emérito lea estas memorias en las que sale reflejada su historia con la vedette: "Yo creo que sí, al final ha sido una parte de su vida", de hecho ha explicado que sabe que muchas de las cosas que ha contado su madre le han llegado y le ha hecho gracia.

Además, ha advertido que el monarca "tampoco es el protagonista del libro, él ha formado parte de su vida como otras personas que salen" y ha recordado que "es una persona normal como todo el mundo por mucho que haya sido rey".

En cuanto a si ella tiene en mente escribir también sus memorias, Sofía de momento no se lo plantea "como algo firme porque soy muy joven, pero algún día porqué no, más adelante", pero ahora no es momento porque "estoy disfrutando mucho de mi trabajo, estoy de gira, saco mi nuevo single y estoy disfrutando de mi pareja".

"Ha sufrido mucho más de lo que sabemos"

La dj ha comentado que ha sido "muy duro" ver cómo su padre ha relatado los malos tratos que sufrió por parte de su padre y que Bárbara "llora y se pone muy mal leyéndolo, es una parte que me hace empatizar más con ella porque ha sufrido mucho más de lo que nosotros realmente sabemos, es mucho más fuerte de lo que llegas a vivir o sentir".

De lo que se ha negado a hablar la joven es de su hermano: "No voy a decir nada", demostrando así que no quiere saber nada de sus últimas declaraciones, pero ha confirmado que su madre "tiene la conciencia tranquila" y que "dormimos bien".

Bárbara Rey, sobre la Reina Sofía: "No tiene que ver con mi vida"

De lo más sincera, Bárbara Rey ha reconocido que en el libro se cuentan vivencias que nunca había contado públicamente y, también, su historia 'de amor' con el Rey Juan Carlos I.

"Cada uno debe elegir leer lo que le apetezca, lo mismo se las ha leído ya", decía la vedette cuando se le preguntaba si el emérito debe leerlas. Si algo tiene claro es que "sabiendo lo que sé posiblemente no" volvería a tener un romance con el monarca aunque "no me arrepiento".

También ha querido tener unas palabras para la Reina Sofía, a quien "respeto totalmente" y deja apartada de sus memorias porque "no ha tenido nada que ver en mi vida" a pesar de las informaciones que han salido estas semanas que señalaban que hablaba de ella en el libro.

Por último, ha lanzado una indirecta a su hijo, Ángel Cristo Jr, al confesar que "tengo una nieta maravillosa, pero por circunstancias no estoy disfrutando de ella" y lanzándole una advertencia: "Pero llegará".