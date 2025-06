Bárbara Rey, una reina sin corona

María García García, además de ser la totanera más famosa del país, es la inconmensurable Bárbara Rey. Dos mujeres en una. María es una madre sufridora y superviviente de un matrimonio en el que sufrió violencia machista, entre otros horrores. Bárbara, en cambio, es actriz, cantante, presentadora, artista circense, vedette, examante del rey Juan Carlos I y, ahora, también escritora. Cuando pensábamos que Bárbara ya no podía sorprendernos, 427 páginas nos han demostrado lo contrario.

‘Yo, Bárbara’ -así, sin apellidos, como Jesucristo o Shakira- se presentó este jueves en Madrid ante un centenar de periodistas ávidos de titulares. No defraudó. Tuvo para todos, sobre todo para el protagonista de ese secreto a voces, que logró silenciarse durante 40 años. “Lo que más me removía mientras escribía era hablar de la situación que atravesé con el Rey, cuando tomé la decisión de grabarle. Nunca tuve la intención de hacerle nada que fuera en su contra, pero me vi influenciada por una persona”, aseguró ayer la artista cuando le preguntaron por el presunto chantaje al entonces monarca. “He pedido dinero en ocasiones. Unos lo llamarán chantaje y otros, negociación, pero no he recibido 600 millones de pesetas. Tengo claro lo que he pedido, del resto no tengo ni idea. Ya me gustaría a mí saber dónde está ese dinero”, espetó. Bárbara sigue manteniendo su versión de que no cobró de los fondos reservados por su silencio. Quizás el dinero se quedó por el camino…

La rueda de prensa fue puro espectáculo. Hubo recaditos para examigos como José Manuel Parada, indirectas al CNI (refiriéndose a supuestos accidentes provocados y amenazas) y cebó el repaso que hace en el libro de sus exnovios, exparejas o examantes. Carles Rexach, Alain Delon, Paquirri…

Sin duda, los capítulos más crudos y duros del libro son los que tratan sobre su matrimonio con el domador Ángel Cristo. Fue una relación con más sombras que luces. En sus memorias, Bárbara relata y detalla episodios de maltrato físico y psicológico que ponen los pelos de punta.

¿La gran sorpresa? El melón que ha abierto mentando a Adolfo Suárez relacionándolo con una situación que Bárbara describe como “incómoda”, producida durante un encuentro entre ambos en Moncloa y causada por “una propuesta increíble viniendo de una persona de su supuesta talla moral”. No ha querido dar más detalles al respecto, pero, horas más tarde, la secretaria personal del expresidente ha asegurado, en el programa ‘Tardear’, que se trata de una “calumnia”. Rosa María Beneit jura que Bárbara Rey miente.

Las Mamarazzis hemos hablado con Beatriz Cortázar, una de las periodistas que mejor conoce a la vedette y, también, una de las encargadas de la presentación del libro. Cortázar afirma que Bárbara “se ha dejado aún muchos nombres propios en el tintero. Algunos porque han fallecido, otros porque no le han dejado huella y los hay que no le han dado permiso para aparecer en sus memorias”. No descartamos que escriba una segunda parte, conociendo al personaje.

Larga vida a Bárbara, la vedette que nos ha desvelado secretos de Estado y regalado un libro que podría hacer temblar el palacio de la Zarzuela, si todavía quedara algo que temblar ahí dentro.