Kream, la protección solar más 'cool' que ha conquistado a 'millennials' y Gen Z

De nuevo una historia de éxito nacida en aquellos días rarunos de pandemia. Kream, la marca de protectores solares que ha hechizado a la gente joven por su manera fresca y moderna de comunicarse a través de las redes sociales, y por utilizar un márketing y unas campañas de publicidad más cercanas al mundo de la moda que al de la cosmética tradicional, logró facturar un millón al cierre del ejercicio 2024, tan solo tres años después de tantear tímidamente el mercado con sus dos primeros productos, hoy cócteles 'best-sellers' de la marca: el California Surfer, un SPF 30 en formato 'spray' y el intensificador del bronceado Bloody Mary.

"Todo empezó el verano del 2020, en plena época covid. Los socios fundadores, Borja Blasco, Joan Faura y Jordi Martínez, tres amigos treintañeros, estaban en la piscina. Martínez, cuya familia es propietaria del laboratorio Arual, una empresa barcelonesa de productos para profesionales de la peluquería y la cosmética, siempre llevaba productos de protección solar, y surgió la pregunta entre ellos sobre con qué marca del sector se identificaban más", relata Alex Rodés, director general de Kream.

Obviamente, la conclusión a la que llegaron los colegas pueden imaginar cuál fue: con ninguna. "Había muchas marcas en el lineal, pero todas hacían lo mismo, sin ningún hecho diferencial, sin buscar la conexión con su público, no de la manera como están comunicando hoy en día marcas más modernas, nacidas hace menos tiempo", relata Rodés.

Alex Rodés, CEO de Kream. / KREAM

Un nicho por explorar

Así encontraron un nicho y la idea de aventurarse en un sector, el de las solares, que es gigante. Según la consultora IMARC Group, "el tamaño del mercado global de productos para el cuidado solar alcanzó los 11.560 millones de euros en 2023. Y se espera que el mercado alcance los 20.000 millones para 2032, debido a la conciencia sobre los efectos adversos de los rayos UV, la tendencia emergente de productos naturales y orgánicos, y la creciente popularidad de actividades al aire libre como el senderismo, el camping o la natación". En fin, un pastel muy goloso al que aún faltaba por servirle la porción adecuada y que le entrara por los ojos a 'millennials' y 'centennials', que adoran los productos y la narrativa 'lifestyle'.

Los cofundadores abrieron una ronda de financiación entre amigos y familiares de 200.000 euros antes de poner en marcha la marca, que, finalmente, salió al mercado el verano de 2021 (más tarde, en 2023, añadieron otra ronda de capital de 400.000 euros). "Más allá de la típica crema solar que usa toda la familia, quisimos crear una marca de protectores solares con los que la gente se sintiera identificada, desmitificando la idea de que cuidarse la piel es aburrido, para convertirlo en un momento de diversión, buen rollo y en un morenazo sano e irresistiblemente increíble", explica Rodés, que se sumó al proyecto como CEO antes de que saliera a la venta el primer producto.

Vitaminas para preparar la piel

"La idea es ir sacando una novedad por año, aunque este 2025 no lo hemos hecho porque queríamos asentar los ocho productos que tenemos en catálogo. Entre los más vendidos, además de los antes mencionados, están las Bloody Mary Pills, un complemento a base de extractos vegetales y vitaminas diseñado para acelerar el proceso de bronceado y preparar la piel para la exposición solar.

Respecto a su intensificador del moreno, del que en octubre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ordenó la retirada del mercado al no poder garantizar el uso seguro del producto, Rodés puntualiza este junio: "Es algo que ya ha quedado resuelto, se ha demostrado que la formulación del producto es segura y efectiva y por ese motivo ya está a la venta de nuevo".

Al CEO de Kream le gusta remarcar que la marca, en la que actualmente trabajan siete personas, es 100% de Barcelona. "Es producción local del área de Barcelona, con laboratorios también de la ciudad que realizan nuestras fórmulas. Por ganar unos céntimos más no salimos fuera a comprar, preferimos proximidad y mejor trato", observa. Eso significa, por ejemplo, envases reciclables, que no testan en animales y que sus productos no dejan partículas en el mar.

Experiencia fresca

"La experiencia de uso" también es otro 'fet diferencial' de Kream. "Aunque lo importante es que tienen una buena protección frente a los rayos del sol, y que cuentan con los mejores ingredientes, al final, la diferencia con otras marcas, es que sus formulaciones no son pringosas, se absorben rápido y huelen muy rico", asegura.

Eso es algo en lo que inciden las embajadoras de la marca en Instagram, un club de chicas 'influencers' famosas, como Laura Escanes, Lucía Pombo o Gemma Pinto, entre otras, que llevan varios veranos compartiendo contenido sobre su rutina solar con Kream.

Más de 2.500 farmacias

El rango medio de precios de los solares de Kream se sitúa entre los 18 y 26 euros, y los canales de distribución son la venta propia 'online', tanto a través de su propia web como en Amazon, pero también a través de una red de más de 2.500 farmacias repartidas por toda España, así como colaboraciones con cadenas hoteleras y 'beach clubs'. Además, este año han estado presentes en festivales de verano, como el Brunch de Barcelona, el FIB de Benicàssim o el Elrow Town de Madrid, y han colaborado con marcas como la firma GOI, de la empresaria e 'influencer' Jessica Goicoechea, y el Circuit de Catalunya, aseguran desde Kream.

"De momento, estamos muy focalizados en España, y aunque ya hemos hecho algún pinito de ventas 'online' en países vecinos, de cara al futuro queremos seguir creciendo para poder llegar a más países", remata Rodés.