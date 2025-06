El conmovedor relato del presentador Jordi González tras pasar tres semanas en coma: "No podía respirar"

Hace casi medio año que Jordi González dejó de presentar el programa ‘D Corazón’ de Televisión Española tras sus vacaciones en Sudamérica . Y es que el presentador catalán ha batallado en los últimos meses con la enfermedad que también sufrió el Papa Francisco en sus últimas semanas como pontífice.

En enero, el catalán ya explicó en directo que se enfermó durante sus vacaciones. "Ayer empecé a sentirme fatal... No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser..", explicaba. Sin embargo, ese malestar inicial que el propio Jordi González definió como un 'trancazo' se ha complicado mucho más de lo esperado. El presentador ha sufrido "una bronconeumonía bilateral" que se le ha mezclado "con una pequeña crisis renal", según explicaba hace un mes 'El Nacional'.

“Jordi ha estado tres semanas en coma, dos meses sin salir de una UCI, perdió la voz, ha tenido que aprender a hablar y todavía tiene secuelas importantes", explicó en mayo Jorge Borrajo en 'TardeAR’. "Él se fue a Colombia y una bacteria que cogió… Tuvo lo mismo que mató al Papa Francisco, pero además en su caso se agravó", añadió, una situación que catalogó "como un infierno".

Jordi González ha pasado este 2025 los peores meses de su vida. "Cuando decimos que ha estado a punto de morir, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice él en la entrevista. Los médicos le desahuciaron, le dieron por perdido, no saben ni siquiera cómo ha salido adelante”, añadió.

"No recuerdo nada"

Ahora, el presentador ha decido acudir al programa 'Col·lapse' de TV3 y contar él mismo cómo ha vivido sus últimos meses. "Cuando volví a casa, me faltaba el aire, no podía respirar, me costaba mucho respirar. Y me senté en un jardín que había allí, y no podía respirar. Le grité al médico, el médico se fue a casa, me tomó la temperatura, el oxígeno, la sangre y todo eso, y me ingresaron", ha asegurado.

"Y ya no recuerdo nada más, hasta muchas semanas después, porque lo que me pasaba es que no me llegaba oxígeno al cerebro, y lo poco que me llegaba, el cuerpo lo hacía servir por el corazón y, en fin, para mantenerme en vida. Con lo cual no he registrado ningún recuerdo de aquel episodio, ni de los que vinieron después". A pesar de estar al borde de la muerte, sorprendió al decir que sabe que morirá a los 78 años en un vuelo yendo o volviendo de América: "Lo sé desde los 14 años".