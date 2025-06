Mar Flores o cómo sobrevivir al machismo de los 90

Mar Flores, una de las modelos y figuras públicas más destacadas de la España de los 90, publicará después del verano su biografía. Así lo avanzó la periodista Beatriz Cortázar, y desde ese día, las Mamarazzis no pensamos en otra cosa. Mar seguramente aprovechará para hacer catarsis del brutal machaque público que recibió y de cómo, asfixiada por el machismo, tuvo que retirarse a una vida casi monacal para poder sobrevivir al asedio y al cuestionamiento constante.

Un primer capítulo podría hablar de los inicios de su carrera. Mar era, por aquel entonces, amiguísima de Sofía Mazagatos. Eran las modelos más famosas de la época e, incluso, crearon una agencia propia. Duró poco la alegría, el proyecto fracasó y ambas acabaron a la greña. Iniciaron una guerra mediática que resultó especialmente perjudicial para Mar que, en la mayoría de las ocasiones, optó por el silencio. No así Sofía, que se sentó en el desaparecido 'Sálvame Deluxe' para rajar lo más grande de su examiga, asegurando que era una interesada y que “ha llegado a estar con cinco hombres a la vez”. ¿Y qué? Esperemos que con los años, Mazagatos haya aprendido que la libertad sexual de una mujer no debe utilizarse como un arma para desacreditarla. Aunque Sofía no estuvo sola en este tipo de ataques. Desde que Mar saltó a la palestra, todas sus relaciones han sido utilizadas para deshumanizarla y criticarla. Visto con la perspectiva del tiempo, resulta asfixiante, la verdad.

Otro capítulo para su noviazgo con el empresario Fernando Fernández Tapias. Se especuló que Mar habría facilitado que los paparazzi captaran imágenes de ambos para precipitar así el divorcio de Fefé. Así fue aunque el noviazgo duró poco. Aparecieron unas primeras fotos de Mar en Roma besándose con Alessandro Lequio que acabaron provocando la ruptura definitiva de la pareja.

Después de Fernández Tapias, nuevo capítulo. Mar Flores mantuvo una relación con Cayetano Martínez de Irujo, marcada por la desaprobación de la duquesa de Alba. Cayetana no la quería ver ni en pintura y solo faltó la publicación de unas nuevas, polémicas —y hoy judicialmente desaparecidas— fotos de Mar Flores y Alessandro Lequio en la revista Interviú. Fue tal el 'shock' para la modelo que se llegó a hablar de un posible intento de suicidio. Nunca se confirmó, y seguro que en el libro Mar lo aclarará, o eso esperamos.

La próxima biografía de Mar Flores debería dar luz a tantos episodios de su vida que quizás necesite escribir una enciclopedia. Ofrecerá su versión de todas y cada una de las polémicas que ha protagonizado y por las que ha sido juzgada y señalada. Todas sus relaciones han estado acompañadas de alguna polémica y, en la mayoría de los casos, ella decidió callar, retirarse y recomponerse para no ser destruida por un sistema que premiaba siempre a los hombres y la castigaba a ella una y otra vez. Al respecto, Mar aseguró que "fue una decisión que tomé a vida o muerte, porque o me callaba y me retiraba, o acababan conmigo". Su historia, lejos de ser un simple culebrón, servirá para avergonzarnos de una época donde la sociedad y los medios fuimos implacables con ella.