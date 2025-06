Un soltero de 'First Dates' comete un error nada más conocer a su cita: "La he cagado"

Equivocarse sobre la edad en una primera cita no debería ser el fin del mundo. Lo importante es ser sincero, no tomarlo demasiado en serio y enfocarse en la conexión que se puede establecer. Si la diferencia de edad es considerable o si sientes que la otra persona no es honesta, entonces sí podría ser un problema. Eso es lo que le pasó a Mamen y Juan Carlos en su cita en 'First Dates'.

La primera en llegar al plató de Cuatro fue Mamen. La soltera explicó a una de las camareras del programa que estaba divorciada y que tenía dos hijas y ya era abuela “tengo una de un año y medio, y otra que viene de camino”. La de Granada es consciente de que no se suele ver a abuelas a los 36 años y menos “con este tipazo”, remarcó la empresaria.

Los solteros comenzaron a hablar de la edad y a Mamen no le gustó nada que la echara 39 años “me ha matado”, pero él tiene 39 y ha pensado que era de su quinta. “La he cagado” aseguró al programa. Juan Carlos le detalló que salía una semana sí y otra no, cuando no tenía a los niños. Enseguida Mamen le comentaba que ella era una apasionada del TikTok y el sevillano le contestó que a él también era la red social que más le gustaba.

La decisión final

Tras unos bailes en el reservado el soltero explicaba que no le importaría tener otra cita con Mamen. Por su parte, la de Granada le explicó que podían quedar en plan amigos, pero que le veía muy cortadillo para ella y que necesitaba algo más.