Muere a los 19 años la 'influencer' Tijan Radonjic tras quitarse el arnés mientras hacía parapente fruto de un ataque de pánico

El mundo de las redes sociales y la comunidad digital se han visto conmocionados por la inesperada muerte de Tijana Radonjic, una joven creadora de contenido serbia de apenas 19 años. El trágico suceso tuvo lugar recientemente en Montenegro, durante una actividad de parapente que, lamentablemente, terminó de la peor manera posible. Según los primeros informes y los relatos de quienes presenciaron o estuvieron involucrados, la muerte de Tijana se produjo en circunstancias especialmente dolorosas y confusas, apuntando a un posible ataque de pánico como desencadenante fatal.

La joven se encontraba disfrutando de un vuelo en parapente, una actividad de aventura que ofrece impresionantes vistas y una sensación de libertad al deslizarse por el aire. Sin embargo, en un momento dado del vuelo, y por motivos que aún se intentan comprender completamente pero que se asocian fuertemente a un episodio de pánico extremo, Tijana tomó la terrible decisión de soltarse. Se desabrochó el cinturón de seguridad del arnés que la mantenía unida al parapente y a su instructor, precipitándose al vacío desde una altura aproximada de 50 metros.

Un instante de pánico con consecuencias fatales

La secuencia de eventos que llevó a la caída de Tijana Radonjic es especialmente desgarradora. Estar suspendido en el aire a decenas de metros de altura es una experiencia que, si bien para muchos es emocionante, para otros puede desencadenar miedos profundos o episodios de ansiedad. Un ataque de pánico en una situación de este tipo puede ser abrumador, generando una sensación incontrolable de terror, pérdida de control o la urgencia irracional de escapar de la situación, por peligrosa que sea la vía de escape elegida.

Según la información disponible, fue en medio de este presunto ataque de pánico cuando la joven, en un acto desesperado e instintivo por liberarse, manipuló su equipo de seguridad. Desabrochar un arnés de parapente en pleno vuelo es una acción que va completamente en contra de los protocolos de seguridad y del instinto de supervivencia en condiciones normales, lo que refuerza la hipótesis de que su estado mental en ese instante no era el habitual. La caída desde 50 metros sobre el mar resultó ser fatal, a pesar de que el impacto fue sobre el agua, que a esa altura puede sentirse tan duro como el cemento.

La altura desde la que cayó, comparable a la de un edificio de aproximadamente 15 a 20 pisos, hizo que las posibilidades de supervivencia fueran prácticamente nulas desde el momento del impacto. El mar, que podría parecer una superficie más blanda, se convierte en un elemento implacable a gran velocidad, y las lesiones internas o el ahogamiento posterior son consecuencia directa de una caída de tal magnitud.

La búsqueda y el desconcierto

Tras la caída, la alerta fue inmediata. Los equipos de rescate, probablemente avisados por el instructor o testigos desde tierra o embarcaciones cercanas, acudieron rápidamente al lugar donde Tijana había impactado en el agua. A pesar de la celeridad en la respuesta y los esfuerzos por localizarla y asistirla en el mar, desgraciadamente, su vida no pudo ser salvadas. La rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia subraya la gravedad instantánea de la situación y el reconocimiento inmediato de que se trataba de una emergencia crítica.

El suceso ha dejado en estado de shock a todos los implicados, desde el instructor que la acompañaba hasta los responsables de la empresa organizadora de la actividad de parapente. El dueño de la empresa, en declaraciones recogidas, expresó el profundo impacto que ha tenido la noticia en su equipo. "Estamos todos en shock, no sabemos exactamente qué pasó", lamentó, reflejando el desconcierto ante una tragedia tan inusual, especialmente si se confirman los detalles de que ella misma manipuló su equipo de seguridad en pleno vuelo. Este tipo de accidentes, causados por acciones voluntarias de la persona que vuela en un estado alterado, son extremadamente raros y difíciles de prever o prevenir mediante los protocolos de seguridad estándar. La seguridad en parapente se basa en la integridad del equipo y en el comportamiento racional del pasajero y el piloto.

El eco en las redes sociales: entre la especulación y el duelo

Como suele ocurrir en la era digital, la noticia de la muerte de una figura pública joven, especialmente una 'influencer' con seguidores en plataformas como Instagram, rápidamente trascendió el ámbito local para generar una ola de reacciones en línea. En su cuenta de Instagram, el espacio donde compartía su vida y conectaba con su audiencia, los comentarios y mensajes no tardaron en aparecer. Junto a las muestras de dolor, incredulidad y pésame por su prematura partida, surgieron también diversas teorías sobre lo ocurrido.

Las especulaciones online, alimentadas quizás por la dificultad de asimilar un evento tan trágico y confuso, sugieren que el incidente podría no haber sido un simple "accidente" en el sentido tradicional. Algunos seguidores, basándose en información no confirmada o interpretaciones personales, han llegado a postular que la acción de Tijana de desabrochar su arnés pudo haber sido intencionada por motivos que escapan al simple pánico irracional. Una seguidora llegó a comentar: "No solo se desabrochó, sino que se quitó el chaleco salvavidas por completo", añadiendo una capa más de misterio y oscuridad a las circunstancias, aunque no hay confirmación oficial de este detalle adicional sobre el chaleco.

Frente a estas teorías y el torbellino de especulaciones que a menudo rodean las tragedias que involucran a figuras públicas, otras voces en las redes sociales han hecho un llamado a la calma, al respeto y a la privacidad. Mensajes como "Que descanse en paz. Dejémosla descansar" reflejan el deseo de muchos de que se honre la memoria de la joven sin añadir más dolor a sus seres queridos a través de conjeturas públicas. Este contraste entre la necesidad de comprender lo incomprensible y el respeto por el duelo es una característica recurrente en la dinámica de las redes sociales ante noticias trágicas. La muerte de Tijana Radonjic a los 19 años es un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de cómo un instante de vulnerabilidad mental en una situación de riesgo puede tener consecuencias irreversibles. La investigación oficial sobre el incidente deberá esclarecer todos los detalles para ofrecer una imagen completa de esta devastadora pérdida.