Los álbumes de Taylor Swift duplican sus escuchas en Spotify tras recuperar su catálogo musical

"Mi mente es como una presentación de diapositivas, una secuencia de flashes de todas las veces que he soñado despierta, que he deseado y he suspirado por tener la oportunidad de daros esta noticia", así empezaba Taylor Swift el anuncio de que, por fin, toda la música que había hecho le pertenecía.

Una noticia muy esperada por sus fans, que sabían que la cantante llevaba desde 2019 luchando por recuperar los derechos de sus primeros seis discos. Estos habían sido vendidos al productor Scooter Braun, motivo por el cual Swift inició un largo proceso de regrabación de esos álbumes que, durante años, dio prácticamente por perdidos.

La celebración era evidente, y así se ha reflejado con un pico notable en las escuchas de sus discos en Spotify durante los días posteriores al anuncio. Según datos a los que ha tenido acceso 'The Howllywood Reporter', únicamente el álbum 'Speak Now' (2010) ya tuvo un incremento de 'streams' del 430% en todo el mundo con respecto al número medio de reproducciones diarias que registraron entre el 1 de abril y el 29 de mayo.

En el caso de su álbum debut, que lleva su nombre como título, y 'Reputation' (2017), los dos únicos discos que no ha vuelto a grabar, las escuchas aumentaron un 220% y un 175%, respectivamente. Por su parte, los 'streams' de 'Fearless' (2008) crecieron un 160%, los de 'Red' (2012) un 150% y los de '1989' (2014) un 110%.

Las reproducciones de la cantante, que cuenta con 82 millones de oyentes mensuales en la plataforma (es la décima artista más escuchada del mundo), aumentaron en general un 40% solo el viernes, día del anuncio.

Proceso de regrabación

Antes de lograr recuperar los derechos, Swift regrabó cuatro de sus álbumes, manteniendo los títulos originales pero añadiendo la coletilla (Taylor’s Version), como forma de diferenciar sus nuevas versiones. Estos discos fueron un gran éxito, encabezaron las listas de los más escuchados y sirvieron como base para su gira The Eras Tour. "Si ves algo con ‘Taylor’s Version’ entre paréntesis, significa que es mío. Y eso está bien", explicó la cantante en diversas entrevistas televisivas.

A falta de lanzar las nuevas versiones de 'Taylor Swift' y 'Reputation', la artista, que ya tiene 35 años, ha afirmado que pudo recuperar su música gracias al apoyo recibido durante The Eras Tour, que concluyó en diciembre de 2024 y recaudó más de 2.000 millones de dólares solo en venta de entradas. Aun así, no se ha pronunciado sobre cuándo lanzará las regrabaciones de los dos álbumes restantes, o si no lo va a hacer ahora que ya tiene todos los derechos.

Los esfuerzos de Swift por recuperar su música comenzaron en junio de 2019, cuando Scooter Braun -entonces representante de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande- adquirió Big Machine Label Group, el sello discográfico que poseía los másteres de los seis primeros álbumes de la cantante.

Desde entonces, Swift denunció públicamente que se le había negado la oportunidad de comprarlos directamente y que su catálogo fue vendido sin su consentimiento. Esta situación la llevó a emprender su ambicioso proyecto de regrabación para recuperar el control sobre su obra, bajo el distintivo Taylor’s Version.