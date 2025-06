Aitana opina sobre la polémica con Melody y Eurovisión: este es su mensaje hacia la cantante

La participación de Melody en el Festival de Eurovisión, y especialmente su resultado (el antepenúltimo puesto), ha generado un considerable revuelo mediático que se mantiene semanas después del certamen. Con la expectación puesta en su primera entrevista televisiva en 'El Hormiguero', la conversación en torno a su actuación y la posterior reacción pública sigue activa. En este contexto, otra destacada figura del panorama musical español, Aitana, ha compartido su perspectiva sobre la situación, ofreciendo una visión sincera y marcada por el respeto hacia el festival y un claro apoyo a su colega de profesión.

Aitana se encuentra en un momento álgido de su carrera, inmersa en la promoción de su nuevo álbum de estudio, 'Cuarto azul'. Esta intensa actividad la llevó recientemente al plató de Pablo Motos en Antena 3 para presentar el disco, y días antes celebró un evento multitudinario con miles de seguidores en el Movistar Arena de Madrid. Precisamente en medio de este ajetreo promocional y preparatorios para futuros compromisos, Aitana concedió una entrevista al podcast 'Cara C', conducido por Cris Regatero, donde fue inevitablemente preguntada por la controversia que rodea a Melody y su paso eurovisivo.

Entre el desconocimiento del detalle y el elogio al artista

Al abordar la pregunta sobre la polémica que ha ocupado numerosas tertulias, Aitana se mostró sorprendentemente honesta sobre su nivel de conocimiento respecto a los pormenores de la situación. Con franqueza, admitió: "No sé lo que ha pasado con Melody, te lo juro". Esta confesión inicial puede resultar chocante dado el eco mediático del asunto, pero Aitana se apresuró a explicar los motivos de su relativo aislamiento informativo. Atribuyó su desconocimiento a la apretada agenda que ha estado manejando, señalando que "se me ha juntado la promoción con los ensayos y no he cogido el móvil la mayoría de veces". Esta explicación contextualiza su falta de información detallada, situándola en un período de intensa actividad profesional que incluye la preparación de su primer concierto en estadios, previsto para julio en el Riyadh Air, tras la prohibición de celebrar eventos en el Santiago Bernabéu, una noticia que afectó a varios artistas como ella y Lola Índigo.

A pesar de no estar al tanto de los giros específicos de la controversia, lo que sí quiso dejar meridianamente claro Aitana es su opinión sobre Melody como profesional. La artista catalana no dudó en deshacerse en elogios hacia su colega sevillana, lanzando un mensaje de apoyo contundente: "Sé que ella es una crack", afirmó, calificándola también como un "pedazo de artista". Este reconocimiento subraya el respeto mutuo y la solidaridad entre compañeras de profesión, priorizando el valor artístico de Melody por encima de cualquier resultado o polémica post-festival. Para Aitana, la calidad y el talento de Melody son innegables, independientemente de los debates que hayan surgido tras su participación en Eurovisión.

El coraje de ir a Eurovisión: una prueba de valentía personal

Más allá de la situación particular de Melody, la entrevista sirvió para que Aitana compartiera sus propias reflexiones sobre el Festival de Eurovisión como evento y la presión que conlleva para los artistas que deciden participar. Aitana expresó un profundo respeto por el certamen, afirmando categóricamente: "Yo respeto mucho Eurovisión, nunca diré nada malo". Sin embargo, contrapuso este respeto con una visión muy personal sobre la valentía que requiere subirse a ese escenario y enfrentarse a toda la maquinaria y el escrutinio que lo rodean.

Según Aitana, participar en Eurovisión exige un coraje excepcional, algo que ella describió de manera muy gráfica: "Hay que tener un par de ovarios para ir a Eurovisión". Y, de forma igualmente honesta y sorprendente para algunos de sus seguidores, admitió que ella, a día de hoy, no se siente poseedora de esa valentía necesaria: "Yo no los tengo", confesó. Explicó que personalmente "no podría soportar todo eso", refiriéndose presumiblemente a la inmensa presión mediática, las expectativas, la crítica y la exposición inherente al festival. Esta declaración ofrece una perspectiva valiosa sobre las exigencias emocionales y mentales que Eurovisión impone a los artistas, y la sitúa en una posición de empatía con quienes, como Melody, deciden afrontar ese reto a pesar de todo.

Una lección del pasado y la mirada al futuro

La reflexión de Aitana sobre la valentía requerida para Eurovisión se fundamenta en parte en su propia experiencia pasada con el festival. Cabe recordar que en 2018, Aitana participó en la preselección española para Eurovisión que se llevó a cabo dentro del programa 'Operación Triunfo'. En aquella ocasión, presentó dos propuestas: su tema en solitario 'Arde', con el que logró la segunda posición, y el popular dueto 'Lo malo' junto a Ana Guerra, que se convirtió en uno de los grandes éxitos musicales de ese año en España. A pesar del éxito posterior de 'Lo malo', Aitana confesó en la entrevista que el proceso pre-eurovisivo no fue fácil para ella.

Compartió una vulnerabilidad sorprendente al recordar aquellos días: "Yo lloraba por la noche porque no quería ir a Eurovisión, me daba miedo, no me veía preparada". Esta confesión revela la intensidad de sus sentimientos y el peso de la posibilidad de ser elegida para representar a España en el festival en un momento temprano de su carrera. Este miedo y la percepción de no estar lista en 2018 resuenan con su sentimiento actual. Al ser preguntada implícitamente sobre una futura candidatura, Aitana fue clara al afirmar: "A día de hoy tampoco me veo preparada". Esta reiteración de su sentimiento de no preparación, ocho años después de aquella preselección, subraya que su respeto por Eurovisión es genuino, pero su percepción sobre la propia capacidad para gestionar la magnitud del evento y su presión sigue siendo cautelosa. Al mismo tiempo, al destacar que Melody sí ha ido y ha demostrado ser un "pedazo de artista", Aitana implícitamente realza la fortaleza y el valor de su colega por haber afrontado un desafío que ella misma, con sinceridad, admite que aún hoy le resulta abrumador.