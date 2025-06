Nico Williams, de fiesta por Grecia ajeno al ruido sobre su futuro: Sishas, bengalas y Dom Pérignon

El verano del 2024 estuvo marcado por la decisión que debía tomar Nico Williams tras la gran Eurocopa que firmó con la selección española: irse al FC Barcelona y pelear por todos los títulos o quedarse en Bilbao a expensas de disputar la final soñada de la Europa League en San Mamés con el club de su corazón.

Finalmente, escogió la segunda opción, aunque el sueño terminó con la derrota en las semifinales contra el Manchester United, mientras que el Barça completaba el triplete nacional con un Raphinha, nombre que había surgido como principal afectado de la llegada de vasco, como una de las figuras más importantes.

Veremos si este verano se repite la historia o apuesta por dar un paso más en su carrera, aunque parece que ahora suena más para Real Madrid que para Barcelona, y más tras las declaraciones de la dirección de la entidad que aseguraba no tener interés en el extremo a día de hoy.

Mientras tanto, Nico sigue a lo suyo y ya disfruta de unas vacaciones más que merecidas tras meter al Athletic Club en la próxima edición de la Champions. Lo está haciendo en Mykonos, Grecia, donde ha viajado junto a algunos de sus compañeros de equipo en Bilbao, como Iñigo Lekue o Unai Núñez.

Las redes sociales no han tardado en dar a conocer la presencia de los futbolistas en el reservado de uno de los clubes nocturnos más reconocidos de la isla helena, donde no se han privado de nada y se les puede ver con shishas, bengalas y botellas de champán Dom Pérignon, cuyo coste no baja de los 250 euros la botella más económica.

El establecimiento ha aprovechado la llegada de los jugadores para publicitarlo en sus redes sociales, donde se puede ver a un Nico de punta en blanco junto al texto "Bienvenido de nuevo, hermano".

Pese a ello, no todo es fiesta en la isla y la representación rojiblanca no se limita solo a los tres nombres mencionados. Según han dejado ver los futbolistas, en Grecia se ha reunido un grupo de 18 jugadores del Athletic Club, con el ya retirado capitán, Óscar de Marcos, como líder de la 'expedición'.

Gran parte de la plantilla se fotografió durante la puesta de Sol en una playa de la isla, demostrando que en Bilbao más que un equipo han formado una familia. Se quede en casa o no Nico, los vascos tendrán una temporada muy exigente a partir de este agosto y viajes de este tipo sirven para crear más unión si cabe para conseguir los objetivos comunes.