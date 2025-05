¿Quién es la novia de Risto Mejide? Así es Laia Grassi, la nueva pareja del presentador

El mediático presentador Risto Mejide ha vuelto a copar titulares, especialmente desde el pasado mes de abril, momento en el que se hizo pública su relación sentimental con Laia Grassi. Esta relación ha cobrado una nueva dimensión pública con la reciente aparición de Laia en el programa 'Viajando con Chester', que Risto presenta en Cuatro. Lejos de ocultar su vínculo, la pareja decidió abordar directamente los inicios de su relación y los motivos de la presencia de Laia en el espacio televisivo, convirtiendo la entrevista en una ventana hacia su mundo profesional y personal.

Durante la emisión, Risto Mejide, con su característico estilo frontal, propuso "quitarnos este elefante de encima" y explicar a la audiencia cómo se conocieron. Laia Grassi, por su parte, compartió en un avance que, aunque intuía que algo significativo sucediría, no sabía exactamente qué sería, pero confirmó que "en cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió". Este encuentro en 'Viajando con Chester' sirvió no solo para confirmar y dar detalles sobre su relación, sino también para presentar en profundidad a Laia Grassi, una figura con una impresionante trayectoria en el mundo empresarial y creativo, con un enfoque particular en la publicidad y la Inteligencia Artificial.

Una trayectoria brillante en publicidad e Inteligencia Artificial

Laia Grassi es una barcelonesa con una sólida formación académica. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y amplió sus conocimientos en ilustración por ordenador. Consolidó su perfil profesional con un máster en diseño y dirección de arte, además de estrategias de comunicación. Posteriormente, profundizó aún más en su especialización con otro máster, esta vez centrado en la aplicación de la Inteligencia Artificial para las marcas.

Su incursión en el mundo laboral comenzó en el ámbito del marketing, trabajando para empresas de renombre internacional como Coca-Cola, Audi, Skoda, Google, Oreo y Volkswagen. Aunque su nombre quizás no sea ampliamente conocido en la prensa del corazón, en el sector empresarial y publicitario es reconocida como una eminencia, avalada por más de 40 premios internacionales que adornan las estanterías de su hogar. Curiosamente, esta pasión por la publicidad es uno de los muchos puntos que comparte con Risto Mejide, quien también tiene una destacada carrera en este campo. Actualmente, Laia Grassi desempeña el rol de directora creativa, enfocándose específicamente en publicidad e Inteligencia Artificial generativa. Su experiencia y conocimiento la llevan a participar activamente en ponencias internacionales de diversas temáticas, un factor clave que la motivó a sentarse en el famoso sofá de 'Viajando con Chester'.

Más allá de la IA: escritora, modelo y documentalista

El currículum de Laia Grassi demuestra que su talento y actividades profesionales van mucho más allá de la publicidad y la Inteligencia Artificial. Al igual que Risto Mejide, es escritora. Ha publicado un total de cinco libros: cuatro libros infantiles que exploran el mundo de las emociones, titulados ‘El más allá de las emociones’, ‘El océano de las emociones’, ‘El laberinto de las emociones’ y ‘El jardín de las emociones’, y un libro dedicado al dibujo. En su faceta de escritora, Laia sigue los pasos de su propia familia, heredando una tradición literaria.

Pero sus intereses creativos no terminan ahí. La catalana también ejerce ocasionalmente como modelo y, recientemente, se ha aventurado en el ámbito audiovisual. Este mismo año ha lanzado su primer documental, titulado ‘Hollywood lo hizo’. Este proyecto audiovisual explora el impacto transformador de la Inteligencia Artificial generativa en las industrias creativas, analizando cómo está redefiniendo los procesos de diseño, producción y desarrollo. Según palabras de la propia Laia, este documental "nace de algo que me apasiona, cómo la Inteligencia Artificial está impactando las industrias creativas", destacando que "no es un futuro lejano, es algo que ya está cambiando la forma en que creamos".

Intereses personales y una visión compartida

Durante su conversación con Risto en 'Viajando con Chester', Laia Grassi tuvo la oportunidad de profundizar en diversos aspectos de su actividad profesional, detallando algunos de los desafíos éticos y prácticos que la humanidad enfrenta ante el avance de la IA. Explicó cómo ella misma ha integrado esta tecnología en su rutina diaria para optimizar sus tareas y potenciar sus capacidades creativas. Como broche de oro a la parte profesional de la entrevista, Laia planeó un momento inesperado: pedirle a una IA entrenada por ella misma que formulara una pregunta a Risto, una cuestión diseñada para poner en apuros al comunicador y añadir un toque innovador al formato.

Sin embargo, su aparición en el programa no se limitó a lo profesional. Laia también compartió detalles sobre su relación, ahondando en las razones de su amor por el presentador y destacando los numerosos puntos en común que comparten. Entre ellos, mencionó una creencia compartida en la importancia de una relación de por vida. En el plano personal, Laia Grassi se define como una apasionada de los viajes, el buceo, la pintura, la lectura, el cine y los museos. Disfruta haciendo deporte y siente una profunda pasión por los animales, siendo dueña de una perrita llamada Lisa, y por su familia. Su multifacética personalidad y su sólida trayectoria profesional, combinadas con su visible conexión personal con Risto Mejide, la posicionan como una figura destacada en el panorama actual.