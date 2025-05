Toni Acosta y dos famosas actrices más responden en redes a Broncano tras su polémica con Melody: "Puede hablar de su salud mental cuando le dé la gana"

David Broncano contestó en 'La revuelta' este martes a Melody después de que esta dijera, durante la rueda de prensa en RTVE, que estaba abierta "a unas disculpas". La artista se había sentido ofendida por los comentarios que hicieron Broncano y su equipo cuando la sevillana canceló su agenda mediática después de la gran final de Eurovisión, que tenía ya pactada una entrevista con ellos.

Broncano no va a pedir perdón

Lejos de mandar una disculpa, Broncano decidió reafirmarse en sus palabras, tras asegurar que había revisado sus propios comentarios y consideraba que, en ningún momento, se le faltaba el respeto a la artista. Además, el presentador acusó a Melody de banalizar la salud mental, jugando con eso como si fuera "una carta blanca: "Utilizar esa carta cuando algo te molesta o porque te has picado, porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías…", explicaba el humorista.

Es necesario recordar que, durante la rueda de prensa, la cantante de 'Esa diva' acusó a Broncano (aunque sin citarlo directamente) de ridiculizar sus problemas y mofarse de los problemas de "salud mental".

Acosta condena el discurso del programa

Aunque la opinión de la gente parece estar bastante dividida, la actriz Toni Acosta no ha tardado en saltar en defensa de Melody. La canaria ha publicado un 'story' en su perfil de Instagram donde comentaba la noticia: "¿Frustrada? ¿Perdona? Considero que @soyyomelody puede hablar de su salud mental cuando a ella le dé la gana. Qué sabe nadie de la batalla del otro", ha sentenciado la actriz en redes.

El discurso de Broncano no solo ha sido comentado por Acosta, pues la intérprete argentina y española Laura Domínguez también se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram. Aunque, en este caso, haciendo una publicación en lugar de un 'story'. "Ya estamos otra vez con la put* lapidación, que qué cruz, de verdad. Me despierto con la prensa y las redes incendiadas por las acusaciones cruzadas y con un Broncano (al que respeto y admiro) que se jacta de no pedir perdón", empieza Domínguez.

La actriz ha enumerado una serie de cosas que demuestran que ella no le debe nada a Melody, pero que sabe reconocer que lo que dijo Broncano "está mal. Muy mal": "¿Me cae bien Melody? No conozco a esta muchacha de nada, pero parece una buena tipa. ¿Me gusta Eurovisión? No, me la suda ampliamente. ¿Me gusta la canción de Melody para Eurovisión? No, me taladra el cerebro porque está en las antípodas de mis gustos musicales. ¿Me habría gustado que una mujer española con un micro amplificado a toda Europa defendiera a Palestina de semejante genocidio? Sí, me habría encantado, pero esta muchacha no está obligada a hacerlo, los presidentes de los Estados miembros sí, al menos eso creo yo".

Indignación por parte de Laura Domínguez

Y con esto, Domínguez condenaba el discurso del presentador de 'La revuelta': "Ahora bien, si una persona dice públicamente que tanto chascarrillo y el trato recibido por parte de alguien le duele y le está afectando a su salud mental, ni Broncano ni nadie es quién para minimizarlo o quitarle hierro, decir que hay gente que tiene problemas de salud mental "de verdad" es asumir que lo de ella es cuento".

La actriz ha concluido el mensaje asegurando que jactarse "de no pedir perdón a una persona a la que están lapidando por todos los flancos [...] contribuye a un abuso".

También ha querido opinar de la polémica Adriana Ugarte, de la que se rumoreó que fue pareja de Broncano, y que parece estar de acuerdo con la opinión de Domínguez, pues ha reaccionado a la publicación compartiendo unos emoticonos de aplausos.