Uxue López, exnovia de Plex: "Me ha dicho que está saliendo con Aitana"

Aitana Ocaña ha sido foco de interés entre sus fans, quienes esperan su disco que saldrá el próximo 30 de mayo, pero también lo ha sido en el sector de la prensa rosa y los cotilleos que se esparcen a menudo por redes sociales.

Ya existía en runrún de que la cantante catalana podría estar viendo al creador de contenido YoSoyPlex de manera romántica, pero hasta este momento únicamente se tenía como "prueba" los viajes a Nueva York y República Dominicana en los que ambos personajes públicos coincidieron (Aitana con sus amigas y Plex por el contenido que está grabando para YouTube). Lo que no se esperaba el público era que una tercera persona entrara a posiblemente confirmar esa relación.

"Me dejó de un día para otro por Aitana"

Se trata de la expareja de Plez, Uxue López, quien ha acudido al programa de televisión 'TardeAR' en el que ha lamentado la rápida ruptura con el creador de contenido y que el motivo de esta fue por Aitana. "Me dejó de un día para otro por Aitana, me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice: 'Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida'. Esa otra era Aitana", explica.

También ha dado detalles sobre la ruptura, que asegura que fue por teléfono y sin contacto cara a cara. También ha explicado que Plex le dijo que está saliendo con Aitana, pero que "no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta".

Pese a ello, la joven ha admitido seguir enamorada del youtuber, con quien se había ido a vivir en octubre tras 4 años de relación. "Tenemos una perrita en común y tengo tres tatuajes de él", señala. Por ello, ha asegurado que el dolor es tan grande que ha tenido que cambiar de teléfono para no ver conversaciones que mantenía con él.