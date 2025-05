Máximo Huerta se pronuncia sobre la polémica de Melody y 'La revuelta' tras Eurovisión: "Se han burlado de esa manera..."

Melody se ha pronunciado este lunes en rueda de prensa, celebrada diez días después de su paso por Eurovisión, sobre la cancelación repentina de su entrevista previamente pactada con Broncano en 'La revuelta'.

En este mismo programa, el presentador y los colaboradores bromearon sobre los supuestos motivos que llevaron a la sevillana a anular el encuentro y, según la artista, le faltaron al respeto.

La negativa a 'La revuelta'

Melody asegura que el programa se mofó de ella y de su posición en el certamen europeo en pleno directo. No ha sido hasta este lunes cuando, tratando de zanjar el tema, la sevillana se ha pronunciado sobre el asunto: "No todo vale por dinero y audiencia, hay que respetar al artista. Yo no he faltado a ningún evento ni a ninguna entrevista, está de más decir algo que no es cierto", se defendía Melody, después de ser acusada de que "había dejado tirado" al programa.

Cuando la prensa le preguntaba si iba a volver a 'La revuelta', la joven fue sincera: "Ahora mismo no, voy a ir a los programas en los que a mí se me respete y se me dé mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar".

El apoyo de 'El programa de Ana Rosa'

Después de la rueda de prensa, espacios televisivos como 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco han abordado el tema. El colaborador Jano Mecha ha comentado el curioso hecho de que el primer programa al que Melody ha decidido no ir sea justamente de la propia cadena TVE.

Ha sido en este momento cuando el periodista y exministro Máximo Huerta ha saltado en defensa de la sevillana: "Claro, si no te han tratado bien, por qué vas a querer ir a un programa donde se han burlado de esa manera... aunque parezcan bromas muy de bar". La colaboradora Sandra Aladro también ha compartido su opinión y ha asegurado que "si a Broncano se le ha dado la libertad de criticarla, la misma libertad se ha tomado ella para decir que a ese programa no va".

Confianza en que hagan las paces

Mecha, coincidiendo con sus compañeros, ha decidido invitar al programa a la representante de España en el certamen: "Aquí está invitada formalmente y esta es tu casa". Ana Rosa Quintana, por su parte, se ha mostrado más confiada en una posible tregua entre Melody y Broncano: "Yo creo que va a terminar yendo".