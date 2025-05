Melody, al análisis: "Quiere hablar bien pero tiene microgestos de rabia"

Pasan los días y el huracán Melody sigue dejando titulares por todas las cabeceras. Y sí, rompió su silencio este lunes en una rueda de prensa en la que no se le quedó nada en el tintero, pero días después se siguen comentando aspectos sobre su profesionalismo posteurovisivo. En concreto, en pleno directo de 'TardeAR' se comentó uno de los aspectos que más saltó a la vista durante el tenso momento: su lenguaje no verbal.

En el programa de Telecinco, la experta en comunicación no verbal Paloma Ramón destacó los gestos de la cantante de 'Esa diva': "He visto que tenía un leve bamboleo y que se balanceaba de un lado para el otro. Eso ya está indicando que necesita un ritmo para entrar en calma. O sea, que sí que tiene algo en su estómago. Que se abanique, pues eso ya es más relativo, la verdad", empezaba su análisis.

"Lleva un nivel de enfado brutal"

"Según está hablando, vemos que lleva los ojos, además tiene esos ojos tan expresivos que se ve fenomenal, de un lado para el otro. Eso indica que tiene ya un grado de ansiedad que buscan sus ojos la salida. Eso es un elemento inconsciente que nos da un claro espacio de que interiormente muy tranquila no se encuentra", apuntaba también la experta.

Pero uno de los detalles que le hicieron saltar las alarmas fue, en concreto, su sonrisa. "No es genuina. Ella mira y entonces no acaba en los ojos, se queda en el tercio inferior. Eso habla de que, mientras quiere quedar bien, tiene un lenguaje interno bastante acelerado y no muy positivo que le impide terminar la sonrisa en los ojos". Además, eso acabó de confirmar las sospechas: "Lleva un nivel de enfado brutal", apuntaba la experta.

"Se ve en sus cejas alzadas, tiene mucha tensión mandibular, levanta el mentón como un poco iracunda, pero también hay microgestualidad… De enfadarse de que como tenga alguien delante que ha cogido mal la imagen, que se ha perdido la batida de la cola y todo eso, se lo diría en la cara con rabia, porque tiene microgestos de rabia", justificaba Ramón.

Lo último del caso Melody

Este martes, David Broncano, presentador del programa de 'La Revuelta', replicó a Melody que no le aceptaba que se respaldara en "la carta de la salud mental" cuando las cosas no van viento en popa. Además, afirmó que no iban a pedir disculpas por las declaraciones que dio durante le programa en el que Melody tenía que asistir y que finalmente canceló.

Melody, en cambio, sí que acudirá al plató de 'El hormiguero' el próximo miércoles 4 de junio, según ha anunciado Pablo Motos durante la emisión del programa este martes. "Hablaremos de Eurovisión y de todo", ha avanzado el presentador de Antena 3.