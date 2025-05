Úrsula Corberó exhibe su identidad catalana en 'La pija y la quinqui': "No sé contar en castellano"

La actriz Úrsula Corberó ha sido la protagonista del último episodio del pódcast 'La pija y la Quinqui' antes del estreno de su nueva película 'El jockey', que tendrá lugar este viernes 30 de mayo. La actriz de Sant Pere de Vilamajor ha vuelto a demostrar su identidad catalana en la entrevista, donde ha recordado a 'La Queta', un anuncio icónico en Catalunya.

Corberó ha cambiado totalmente de género para esta última película. Tras el éxito absoluto de 'El cuerpo en llamas', una serie sobre un asesinato conocido como el crimen de la Guardia Urbana, se ha adentrado ahora en una nueva aventura. Dirigida por el argentino Luis Ortega, cuenta la historia de un jockey legendario con un comportamiento autodestructivo que pone en peligro su vida y su relación con su novia, y que acaba siendo perseguido por un grupo peligroso.

Entre otras cuestiones, Úrsula Corberó dijo que no ha hecho más películas en Catalunya porque no le han cuadrado por fechas. "No sé contar en castellano, ¿os lo podéis creer?", ha afirmado la actriz en un programa muy distendido en el que tratan temas muy distintos. "Cuando me pongo a contar para mí, no sé contar en castellano, cuento en catalán. Mi DNI en castellano me cuesta mucho decirlo", ha añadido la actriz. El presentador ha reconocido que él siempre dice "M de Madrid", y la actriz ha confesado que "Podría decir C de Catalunya, pero en Madrid mejor no decirlo". “Podrías decir 'c' de 'Corberó'. Creo que puedes conocer mucho a una persona con la palabra que utiliza para decir la última letra del DNI", ha dicho el presentador.

La intérprete también ha recordado a 'La Queta' en este pódcast. "Había un anuncio increíble para fomentar que hablaras en catalán, en Catalunya, que era como un muñequito que tenía una canción que decía: 'parla sense vergonya, parla amb llibertat i si t'equivoques torna a començar'", ha declarado.