Abel Planelles, de destapar las exclusivas de los 'influencers' a ser uno de ellos: "Yo ahora no contaría una noticia de Laura Escanes"

De desvelar los secretos más íntimos de los 'influencers' a convertirse en uno de ellos. Abel Planelles (Alicante, 1999) empezó a publicar vídeos en TikTok desenmascarando a los rostros más conocidos de las redes sociales. Ha sido el encargado de destapar grandes exclusivas de la prensa del corazón, como la segunda oportunidad que se dieron Aitana y Sebastián Yatra tras su ruptura o la relación de Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna. Aunque parezca irónico, ahora Escanes es una de sus grandes amigas del mundo 'influencer' y firma el prólogo de su primer libro, 'Bombazo', una ficción (muy basada en su propia realidad) en la que cuenta la historia de un periodista del corazón que termina dentro de las redes sociales.

"Para mí es un regalo que Laura me haya escrito el prólogo, cuando se lo pedí no lo dudó ni un segundo. Yo quería el contraste de una persona que vive lo que yo cuento desde el otro lado", explica Planelles. En un primer momento, el joven se imaginaba "una 'celebrity' más enfadada con lo que es el medio, exigiendo un poco de respeto", pero se encontró todo lo contrario: "Es una persona que entiende el juego y que, de hecho, creo que se ha pasado el juego". "Ella siempre me dice que, si promociona un trabajo, quiere que la prensa la apoye. Entonces, es muy hipócrita que se enfade con ellos", añade el periodista.

Precisamente, Planelles ha recibido muchos mensajes de odio en redes sociales por hacerse amigo de algunas de las 'influencers' del panorama. "Puedo llegar a entender la crítica. Yo ahora no contaría una noticia de Laura Escanes por el hecho de que quizás me la ha contado ella misma", reconoce el comunicador, aunque valora la oportunidad que tiene a la hora de verificar las noticias de la mano de las propias protagonistas. "Cuando ya empiezan los rumores y la información es real, entonces sí que doy la información".

Laura Escanes en la 15ª Gala Solidaria People in Red Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Ética periodística

En su libro, Planelles reflexiona sobre los límites y la ética periodística, como cuando descubre el embarazo de una pareja de 'influencers' (como le pasó a él mismo con María Pombo y Pablo Castellano tras el paso de la creadora de contenido por el programa 'La Resistencia' de Brocano). "Para mí todo cambió cuando empecé a conocer a las 'celebrities' en persona y vi que no son personajes de videojuegos, sino que son gente con sentimientos y que sufre", desvela el joven. "Distinguir la línea entre que sea un personaje público y puedo contarlo, y la vida privada ha sido un proceso", asegura.

El protagonista de 'Bombazo' se muda a Madrid (como hizo Abel) tras descubrir el poder de las redes sociales para luchar por su sueño de convertirse en periodista del corazón. "La máxima verdad del libro es mi personaje, cómo se siente, sus amigos, su familia... En cuanto a las 'celebrities', me inspiro en historias e ideas parecidas, pero ninguna es real ni ha pasado tal y como se explica", comenta el autor.

Planelles empezó en TikTok "más por gusto que por frustración", aunque sí con cierto hartazgo con la industria periodística. "Cuando las redes sociales empezaron a funcionar vi que esas eran mis verdades prácticas de periodismo. No estaba cobrando, pero estaba trabajando para mí", explica. "El periodismo es de los trabajos más vocacionales que existen. No lo estudias con la idea de hacerte rico, sino de contar cosas, de vivirlas y de comunicar", manifiesta.

Un 'tiktoker' más

En ese momento, el periodista descubrió un mundo todavía inexplorado en la prensa del corazón tradicional: los cotilleos de las 'influencers'. "Hay 'tiktokers' de los que hablo que un medio tradicional ni se plantea hacer un artículo. Es una tontería, porque luego tienen un alcance mucho más brutal que a lo mejor la Pantoja", asegura.

Ahora el periodista se ha convertido en un 'influencer' más de TikTok y puede vivir y pagar el alquiler de hacer publicidad en redes y de cubrir 'photocalls' y eventos. "Cuando veo el vídeo de una persona criticándome, me afecta un poco más, pero sería hipócrita quejarme de que alguien me haga un vídeo a mí cuando yo hago de todo el mundo", analiza el alicantino.