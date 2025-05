Lena Dunham exhibe su madurez en una serie de Netflix

Con solo 23 años, Lena Dunham (Nueva York, 1986) fichaba por HBO y se convertía en la voz de una generación gracias a ‘Girls’, una disruptiva serie sobre cuatro veinteañeras neoyorquinas con más estrecheces económicas y un sexo menos fotogénico que sus predecesoras de ‘Sexo en Nueva York’. Ahora, con 39 años, vuelve a la carga con ‘Too Much’, cuya primera temporada se estrenará en Netflix el 10 de julio.

En la serie, Jessica, una treintañera de Nueva York adicta al trabajo, se instala en Londres tras romper con su novio. Una vez en la capital inglesa, sus planes de llevar una vida ermitaña al estilo de las Brontë no superan la prueba de conocer a Felix, un músico mestizo interpretado por Will Sharpe, en su mejor momento tras ‘The White Lotus’. Por si los paralelismos con su propia vida no fueran evidentes, Lena Dunham ha escrito el guión junto con su marido, el músico británico peruano Luis Felber. Eso sí, a diferencia de ‘Girls’, no es ella quien protagoniza la serie, cansada de la saña con que se ha criticado su aspecto: la cómica Megan Stalter pone esta vez el cuerpo. Dejar de ser actriz es para Dunham un primer paso para protegerse, en alguien que siempre se ha expuesto a la opinión pública sin filtro.

La experiencia personal

Atrás quedan sus intentos de crear sin tintes autobiográficos, de los cuales el mejor acogido por la crítica fue ‘El libro de Catherine’, una comedia sobre una niña que le viene la regla en la Inglaterra medieval y se resiste a un matrimonio de conveniencia, protagonizada por Bella Ramsey. Trece años después del estreno de ‘Girls’, Lena Dunham vuelve a lo que mejor sabe hacer, leer el espíritu de los tiempos en base a su propia experiencia: también a ella se le rompió el corazón al romper con Jack Antonoff tras cinco años de relación, también eligió Londres para una vida solitaria y brumosa, también le sorprendió allí el amor.

Su entrada en la madurez vino además acompañada de su desintoxicación de las benzodiacepinas, de las que abusó para mantener a raya la ansiedad y un trastorno de estrés postraumático (TEPT) al que contribuyeron traumas sexuales. También tiró de fármacos, ha contado, contra los terribles dolores de la endometriosis, que le provocaron incluso desmayarse en la gala Met de 2017. Tras varias cirugías previas, se sometió a una histerectomía, la extirpación el útero, la cérvix y uno de los ovarios en su caso, con solo 31 años. “El momento en que perdí mi fertilidad empecé a buscar un bebé”, expuso en un devastador ensayo de''Harper’s Bazaar de 2020 donde explicaba que, tras varios tratamientos de fertilidad posteriores (se planteó recurrir a una madre subrogada), se había resignado a no tener hijos.

Aunque Lena Dunham continúa sin dejarse ningún tema en el tintero, sí se percibe un deseo de modular su exhibicionismo, antes inexistente. “A los 25 años no te das cuenta de lo pequeño que eres, da igual lo que hayas visto o hecho”, reflexionaba recientemente en su Instagram a propósito del aniversario del estreno de ‘Girls’, en abril de 2012: “Sentí que conocía el camino, pero era un cervatillo tembloroso”. No solo se cebaron con su físico, la derecha la convirtió en un demonio ‘woke’ y desde la izquierda se la criticó porque el reparto de ‘Girls’ no era racialmente diverso. Lena Dunham tuvo que contratar seguridad y asumir que la animadversión que despertaba en muchos era inversamente proporcional a la devoción de millones de chicas. Con una fortuna de 12 millones de dólares, abre su corazón de nuevo con su nueva serie. Queda por ver si mantiene la sintonía con sus fans, más de una década después y convertida ya en una mujer rica.