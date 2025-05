Melody: así es el videoclip y la letra de ‘El apagón’

Parece que Melody trata de pasar página, tras su pobre resultado en Eurovisión 2025, donde quedó en antepenúltimo lugar de la tabla, la 24ª.

La sevillana ya había hecho oficial antes del certamen musical que iba a lanzar un nuevo tema, pero no fue hasta el domingo, después de la gala, cuando hizo público el día en que iba a salir.

¿Cambio de género?

La sevillana ha estrenado este viernes 23, en todas las plataformas digitales, su nueva canción: 'El apagón'. El nuevo tema se aleja del pop latino que caracteriza, en cierta parte, a 'Esa diva' -la canción que la artista interpretó en Basilea- pero, sobre todo, a sus últimos sencillos como 'Bandida' y 'Mujer loba'.

El sonido y la producción de 'El apagón' se acerca mucho más a lo electrónico. No obstante, Melody no deja atrás sus rasgos dosmileros y continúa luciendo su 'crop top', pantalones de campana y el mítico ventilador que logra el efecto de viento en la melena de la protagonista, que pretende mostrarse más poderosa y seductora.

Esta propuesta es mucho más comercial que las anteriores y busca marcar un antes y un después de su participación en Eurovisión, aprovechando el aumento de reconocimiento e importancia de la artista en el panorama musical.

Posibles mensajes ocultos

La letra de la canción contiene frases como "No, no lo vi venir", "me creí especialista y era una aprendiz", "he tocado fondo y me toca salir", "y para ir cerrando más bocas, no sé que voy a hacer". Además, hace referencia a que todo esto será "después del apagón", como si de un día para el otro las cosas fuesen a cambiar -y a mejor-.

El videoclip muestra la actitud y personalidad de Melody en esencia. La artista cambia de traje según el escenario en el que aparece. En las escaleras, viste casual; en el bar, de noche, luce un vestido negro atrevido; en la discoteca, sorprende con un body plateado -el mismo que lleva puesto cuando se traslada a una especie de jaula-... La gran coreografía y sus bailarines le dan dinamismo al videoclip, que termina con un gran "Continuará..." en pantalla al finalizar la canción.

Melody comparecerá este martes ante la prensa

Sin embargo, antes de dar comienzo a esta nueva era, con la gira de conciertos 'Esa diva Tour' y la promoción de su nuevo tema, Melody deberá sentarse ante los medios en la rueda de prensa que ha convocado para este lunes 26 de mayo, a las 16 horas, donde deberá abordar su paso por el certamen europeo y, sobre todo, la polémica que se ha generado alrededor de las votaciones.

Tras el batacazo, la artista decidió cancelar la agenda con RTVE y regresar a casa tras finalizar la gala, por lo que hasta ahora no ha hecho ninguna declaración sobre lo ocurrido.

Lo cierto es que la representante de España podría tener mucho que decir este martes pues, a pesar de haber dado un paso atrás estos días en cuanto al certamen, ha dejado ver en alguna ocasión -como en el vídeo que publicó en su perfil de Instagram tras la final- una clara decepción por la supuesta politización del certamen: "Que viva la música y que viva el arte, aunque a veces prevalezcan otras cosas", aseguró la sevillana.