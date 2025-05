David Bisbal se abre y explica a sus fans cómo cuida su salud mental: "Me gusta tener momentos de calidad conmigo mismo"

El cantante almeriense David Bisbal se encuentra en plena gira por los Estados Unidos. Tras cuatro años sin pisar los escenarios del país norteamericano, Bisbal ha empezado una gira de conciertos por 18 ciudades del país que empezó el 13 de mayo en Portland y que se extenderán hasta el 15 de junio pasando por ciudades como Los Ángeles, Houston, El Paso, Nueva York o Miami.

Con más de 20 años de carrera desde su paso por la primera edición de Operación Triunfo, Bisbal se ha consolidado como uno de los artistas latinos más queridos del panorama musical, con 3 Latin GRAMMY y más de 80 premios internacionales. Una trayectoria inevitablemente marcada por la constante exposición y situaciones de lo más estresantes. Es por ello que el andaluz ha aprovechado la pregunta de un fan para abrirse y hablar sobre salud mental.

“Una pregunta David, ¿cómo haces para no tener ansiedad, estrés, agobios, tener una buena salud mental?”, le preguntaba un seguidor a través de Instagram. La respuesta de David Bisbal no se hizo esperar: “La verdad es que mantener una buena salud mental no es tarea fácil, pero hay cosas que me han ayudado mucho”, arrancaba diciendo el artista.

Deporte, alimentación y mente

El deporte y la alimentación, cuenta Bisbal, han sido y son dos pilares muy importantes en su vida para mantenerse en forma física y mentalmente. Pero la mente también hay que "alimentarla", e igual de clave es hacer cosas como "leer, aprender, crecer por dentro, meditar o rezar". Estas son algunas de las cosas que han ayudado y ayudan al cantante a mantener una buena salud mental.

“Todo eso me ha dado fuerza para organizarme mejor, estudiar métodos de productividad y, sobre todo, tener momentos de calidad conmigo mismo”, explica, aunque reconoce también que, como todos, su vida también tiene altibajos y momentos en los que cuesta mucho más evadirse de los problemas o evitar que te afecten sobremanera.

“Y aun con todo eso... también tengo mis momentos de flaqueza. Somos humanos. Lo importante es seguir intentándolo cada día”, concluye a través de sus 'stories' de Instagram.