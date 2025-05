El actor Jeremy Renner describe su experiencia cercana a la muerte: "Es la paz más emocionante que puedas sentir. Eres los átomos de quien eres"

El actor Jeremy Renner, que sufrió un grave accidente con un quitanieves en 2023, ha relatado la "paz" que sintió al estar cerca de la muerte, "una paz tan mágica que no quería volver", expresó. Durante una aparición en el podcast "Hablemos Fuera de Cámara con Kelly Ripa", que recoge la CNN, la estrella de 'Los Vengadores' (Avengers) habló sobre el incidente que lo llevó al hospital en estado crítico y que requirió múltiples cirugías.

Y sobre esta experiencia Renner le dijo a la actriz y presentadora estadounidense que fue "un gran alivio, eso es todo lo que puedo decir. Es un alivio maravilloso ser separado de tu cuerpo". "Es la paz más emocionante que puedas sentir. No ves nada más que lo que está en tu mente. Eres los átomos de quien eres. El ADN", expresó a Ripa el protagonista de la exitosa película de Marvel.

"Tu espíritu es... es la descarga de adrenalina más alta. Pero la paz que lo acompaña es magnífica. Es tan mágica. Y no quería volver. Lo recuerdo, y volví y estaba muy enojado", agregó.

La estrella de 'Avengers' dijo que estuvo "ausente durante, creo que probablemente por, no importa si fueron cinco minutos, dos o diez, pero regresé y volví a ver el globo ocular". "Pensé: '¡Mierda! He vuelto'", dijo Renner. "Vi mis piernas. Pensé: 'Sí, me va a doler después'. Y pensé: 'Bueno, déjenme seguir respirando'", agregó en el podcast que reproduce la cadena estadounidense.

La estrella de 'Alcalde de Kingston' también habló del profundo efecto que todo esto ha tenido en él: "Voy a vivir la vida a mi manera. Y para nadie más", dijo.

Renner sufrió un grave accidente con un quitanieves en Nevada el 1 de enero de 2023 en el que se rompió más de 30 huesos y ha estado sometido a una dura recuperación. El actor y músico fue arrastrado por su quitanieves al tratar de impedir que el vehículo atropellara a su sobrino y lo aplastara.

Aparte de haber protagonizado múltiples proyectos de la saga Marvel, Renner ha actuado en numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie 'Misión: Imposible' (Mission: Impossible), y ha sido nominado a dos premios Óscar, incluyendo una candidatura de reparto por 'Ciudad de ladrones' (The Town) y otra a mejor actor por su trabajo en 'En tierra hostil' (The Hurt Locker).