Melody, "disgustada" con la organización de Eurovisión

Es miércoles y, como cada semana, Laura Fa y Lorena Vázquez llevan a cabo su repaso particular de la prensa del corazón en su pódcast Mamarazzis de EL PERIÓDICO. Esta vez, sin embargo, las portadas de revista quedan relegadas a un segundo plano para dejar todo el protagonismo al controvertido fenómeno eurovisivo, además de a otras figuras públicas que repiten en el programa.

"Enfado" eurovisivo de una 'diva'

Si de algo se ha hablado en los últimos días es de Eurovisión y las siempre controvertidas votaciones, esta vez tanto de parte del jurado como del televoto. La victoria de Austria pasó inadvertida ante un público español que, además de la polémica participación de Israel, ha reivindicado a una Melody castigada por las puntuaciones (24 de un total de 26).

A la espera de que el próximo lunes (no el martes, como anticipaban las primeras informaciones), a las 16.00 horas de la tarde, la artista sevillana reaparezca en una rueda de prensa convocada por RTVE para responder a todo tipo de cuestiones, Lorena Vázquez ha podido contactar con el entorno de la cantante. No ha sido en vano, pues, el 'hate' recibido a causa de estas informaciones, ya que las Mamarazzis han sabido de buena mano que Melody está "disgustada" con la organización del festival. Si bien está "orgullosa", "encantada" por cómo se desarrolló su actuación, el intervencionismo, "muy normal y muy lógico", de la organización dentro del certamen terminó provocando el "enfado" de la representante española. No es para menos, pues desde el concurso, demasiado fiscalizado a su modo de ver, quisieron cambiarle desde los bailarines y la coreografía hasta el equipo de maquillaje. "Hubo una serie de cambios con los que no estaba de acuerdo", han resumido las Mamarazzis.

Detalles sobre la separación de Nuria Fergó

Los cantantes Nuria Fergó y Manu Tenorio, una de las grandes parejas que nos dejó la primera edición de 'OT', han sido dos de los grandes protagonistas de esta semana. Las razones, no obstante, son muy distintas en un caso y en el otro. Por un lado, ha sido noticia la separación de la nerjeña, quien después de tres años de relación con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, y sus planes de boda finalmente se ha decantado por poner punto y final a su noviazgo. El motivo –explican las Mamarazzis– no es otro que el "peso familiar" con el que tenía que cargar la cantante. Los hijos que cada parte de la relación tenía respectivamente terminaron por estar muchas veces bajo la tutela de Fergó, a quien se le añadió la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre.

Así, tras una etapa complicada de su vida en la que seguramente acusó la falta de apoyo, la cantante ha decidido anunciar públicamente su separación, que ha sido motivo de felicitación por parte de amigos y familiares, "encantados" con la decisión.

Por otro lado, Fa ha compartido la preocupación del equipo de Telecinco tras la última visita de Manu Tenorio al programa 'Código 10'. El cantante acudió al espacio televisivo de Mediaset para ahondar en el acoso que sufre en redes, pero lo que realmente dejó chocados a los miembros del equipo fue el "estado anímico" (y general) con el que se presentó el invitado. "Quedó el runrún", han asegurado las Mamarazzis. De hecho, la intranquilidad fue tal que llegaron a plantearse si realmente era "oportuno" que Tenorio apareciese en directo.

Avistamiento internacional en pleno Eixample

No solo la noche madrileña es testigo de los VIPS más buscados (véase Mario Casas y Melyssa Pinto, pillados en plena cita por el cumpleaños de ella), también en Barcelona se pueden encontrar famosos de prestigio internacional (y a plena luz del día). Precisamente, eso fue lo que le ocurrió a una amiga íntima y compañera de profesión de las Mamarazzis. Tras su avistamiento, no dudó un segundo en escribir al grupo de WhatsApp que comparte con Fa y Vázquez: "Me acabo de encontrar con Joaquin Phoenix". Con pantalones cortos, barba de media semana y pelo canoso, el 'oscarizado' actor, que dio vida al último Joker, se paseó la tarde del lunes entre las calles de Bailén y de Valencia de la capital catalana. No iba solo; junto al intérprete, que empujaba un carrito de bebé, paseaban dos mujeres.

Confirmada la "encerrona" de Lali Torres

Lo avanzaron las Mamarazzis y finalmente ha quedado confirmado: las fotografías de Lali Torres junto a Bertín Osborne fueron parte de un pacto mediante el cual la periodista facilitó el material a un paparazzi (aunque él prefiere "reportero gráfico y periodista") para publicarlo. Ha sido este último, de nombre Gustavo González, el encargado de desmantelar esta "encerrona", que culminó con el reportaje en la revista 'Semana'.

No ha durado mucho la "rocambolesca" historia de la periodista, que apenas se sostenía en pie entre tantas incongruencias. De nada han servido, pues, las insistencias de Torres, quien trató de convencer al resto de que todo había sido fruto de una casualidad. Y es que, tras entrevistar a González e intercambiar contactos, la catalana se quedó tirada cerca de la costa catalana a causa de un "accidente". ¿A quién acudió entonces? Pues a nada más y nada menos que al fotógrafo, a quien confesó sus intenciones de fotografiarse con Osborne a modo de autopromoción. Tal como han subrayado las Mamarazzis, "lo que puntúa es que exista relación como mínimo de un día" y que, más que el pacto en sí mismo –práctica habitual donde las haya–, lo que ha fallado en este caso ha sido "la manera de acceder al mundillo".

