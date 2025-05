Jeff Bezos celebra su despedida de soltero en España: se le ha visto en estos lugares

El multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos (61 años) y la periodista Lauren Sánchez (55 años) están a punto de darse el ‘sí, quiero’ en una lujosa boda programada para finales de junio en Venecia.

La pareja, que se conoció en 2016 en una fiesta de Amazon, hizo pública su relación en 2019, cuando fueron vistos juntos durante el torneo de Wimbledon.

Sin embargo, los primeros rumores de la existencia de Sánchez en la vida del magnate empezaron cuando este se divorció de su mujer Mackenzie.

Casi cuatro años más tarde, en 2023, decidieron comprometerse y dar el siguiente paso en su relación.

Renovada para la ocasión

La ceremonia se celebrará del 24 al 26 de junio en la isla de San Giorgio Maggiore (Venecia, Italia), más concretamente en la prestigiosa Fundación Giorgio Cini, que ha sido completamente renovada para la ocasión.

No obstante, antes de la boda, ambos han celebrado sus respectivas despedidas de soltero, también por Europa.

En París

Sánchez ha escogido París como destino. Acompañada de sus amigas más cercanas —Katy Perry, Kim Kardashian, Kris Jenner, Eva Longoria y Lydia Kives, entre otras— la periodista y empresaria ha disfrutado de unos días llenos de planes exclusivos: almuerzos en el restaurante l’Avenue, cenas de lujo en Lafayette y hasta un crucero privado por el río Sena al atardecer.

El broche final llegó en la gala Global Gift en Cannes, donde Lauren fue galardonada con el premio Women Empowerment por su labor al frente del Bezos' Earth Fund y la iniciativa solidaria This Is About Humanity.

Luciendo diseños de firmas como Louis Vuitton, Óscar de la Renta o Judith Leiber, las invitadas compartieron imágenes del evento en redes sociales.

Despedida por España

Su prometido, Jeff Bezos, ha escogido España para celebrar su despedida de soltero, concretamente Madrid, donde se le ha visto disfrutando de la capital con sus amistades.

Por ejemplo, Bezos ha cenado con una docena de amigos en Ten con Ten, uno de los restaurantes más conocidos del barrio de Salamanca.

Estoy cenando al lado de Jeff Bezos y no va en coña pic.twitter.com/eHbGX7cUyP — Arnau Nogués (@ajnogues) May 15, 2025

Tras brindar por la salud de los novios, todos ellos han decidido poner rumbo a Gunilla, una de las discotecas más famosas de Madrid, situada en la Castellana.

Allí ha sido visto bebiendo tequila y vodka y bailando como si no hubiera un mañana.

Que Jeff Bezos haya estado de despedida de soltero en Gunilla significa algo, pero no sé el qué. pic.twitter.com/6NxyyhJHul — Jose Gaytan de Ayala (@jgaytandeayala) May 20, 2025

Local de 'celebrities'

Bezos y sus amigos han permanecido unas dos horas en el club. Gunilla se ha consolidado como uno de los locales favoritos para quienes buscan exclusividad. Políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales frecuentan este espacio precisamente por su ambiente discreto y su política de no hacer pública la identidad de los allí presentes.