La primera vez de Bad Bunny en Catalunya: esta es la discoteca de Lleida donde actuó el cantante puertorriqueño

Bad Bunny vuelve a Catalunya seis años después y no ha dejado a nadie indiferente. El cantante puertorriqueño ha vendido las 600.000 entradas de su gira española en tan solo un día, ofreciendo 10 conciertos en Madrid y dos en Barcelona.

Tras publicar su sexto álbum 'Debí tirar más fotos' el pasado enero, Bad Bunny iniciará una gira mundial el próximo mes de noviembre. Los precios de las entradas en España han oscilado entre los 80 y los 160 euros, mientras que los paquetes VIP se pueden elevar hasta los 600 euros.

Era de esperar que, pese a los altos precios, las entradas se agotarían en poco tiempo, pues el cantante latinoamericano no canta en España desde 2019. Lo que muchos no saben es que la estrella que ha roto todos los récords habidos y por haber actuó por primera vez en Catalunya en una discoteca de Lleida.

El concierto tuvo lugar un 28 de septiembre de 2017 en la discoteca Biloba y una entrada para ver la actuación costaba entre 18 y 35 euros. La zona VIP más cara valía menos que la entrada más barata para un concierto del 'reggaetonero' en la gira de 2026: 70 euros.

Por aquel entonces, Bad Bunny no llenaba estadios, pero ya era un auténtico fenómeno de masas dentro del género trap. Pese a no tener ni un disco publicado, algunas de sus canciones como "Soy peor", "Diles", o "Tú no vive así" acumulaban centenares de millones de reproducciones.

"Fue una locura" o "Historia de Lleida" son algunos de los comentarios de los que asistieron a aquel mítico concierto. El artista puertorriqueño repitió el año siguiente con otro concierto en la misma discoteca de Lleida, que este 2025 ha sido considerada la 81ª mejor discoteca del mundo, según la International Nightlife Association.

Durante el mismo verano, Bad Bunny estuvo presente en el Reggaeton Beach Festival de Barcelona, compartiendo escenario con otros artistas del género como Daddy Yankee o Karol G. Ya en 2019, el artista actuó en el Sónar, uno de los festivales más importantes de Catalunya, en el que mostró parte de su potencial.

Este fue el último año que vimos al cantante puertorriqueño en Barcelona, algo que cambiará el 22 de mayo de 2026. El Estadi Olímpic Lluís Companys se llenará de miles de fans que disfrutarán de la música del artista caribeño durante dos días seguidos.