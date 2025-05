Belén Esteban, indignada con el resultado de Eurovisión: pide que España se retire del festival

Melody, la representante de España en la final de Eurovisión 2025 del pasado día 17, lo dio todo sobre el escenario. Sin embargo, la artista tuvo que conformarse con la 24ª posición de la tabla, después de que el televoto internacional le otorgara únicamente 10 puntos y 27 de los jurados de cada país participante.

Estos resultados parecen haber caído como un jarro de agua fría a la sevillana y su equipo y a casi todos los eurofans españoles. Es por ello por lo que, desde el final de la gala del sábado, en Basilea (Suiza), el rostro de Melody ha aparecido en todos los magacines españoles de televisión, pues no acaba de comprenderse el motivo por el que los puntos obtenidos fueron tan insuficientes, algo que ha generado mucha polémica alrededor del funcionamiento del televoto.

La opinión de la televisión española

El asunto también se ha comentado este lunes en La 1, en 'La familia de la tele', donde Belén Esteban se ha mostrado disgustada con el poco apoyo internacional que recibió la sevillana durante las votaciones del certamen.

La colaboradora también ha dado su opinión sobre el asunto de Israel: "Solamente quiero pedir que, al igual que se quitó a Rusia con su guerra con Ucrania, con todos mis respetos, tendrían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza. La chiquilla de Israel no tiene la culpa, lo dije por la tarde disfrazada de Salomé. Dejad la política a un lado, hay que valorar el arte, como lo hizo, sobre todo, Melody".

Indignación en 'La familia de la tele'

Belén Esteban ha zanjado su intervención frente a la cámara asegurando que, si fuera España, no se "presentaría más al festival de Eurovisión". A esta sentencia se ha sumado Alba Carrillo -que también estaba presente en el plató- y gran parte del público, que ha aplaudido las palabras de la colaboradora.

Sin embargo, poco después de haber expresado su opinión, la madrileña ha recibido un mensaje y rápidamente ha "analizado mejor" su postura en el debate anterior: "Eso de irnos, no... Aunque siga pasando, tenemos que presentarnos a Eurovisión y demostrar lo que valemos. Así que lo que he dicho lo retiro: las derrotas para los que pierden", ha rectificado.

En la versión RTVE Play del programa, el colaborador Víctor Sandoval ha vuelto a retomar el tema en una conexión con 'La familia de la tele': "Yo creo que el festival de Eurovisión ha muerto, hay que crear un festival patrio. ¡Que no se me corte el 'speech' [discurso], lo que nos hicieron no tiene nombre!".

Al parecer, lo último que se sabe de la polémica es que la plataforma 'Verifica RTVE' ha dado a conocer una investigación de la UER que confiesa que una agencia de publicidad oficial del Gobierno de Israel habría impulsado una campaña digital para que los votos fueran dirigidos a Yuval Raphael, la representante israelí.