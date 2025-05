La confesión sexual que ha arruinado la cita de una soltera de Barcelona: "A mí eso me da un asco..."

El restaurante del amor ha recibido este miércoles a una pareja de jóvenes apasionados por el gimnasio. Las puertas de 'First dates' se han abierto dando paso a Miquel, un catalán de 33 años, con una gran pasión que flota por encima de todo: el deporte.

El soltero ha explicado su experiencia en el amor: "Soy una persona un poco intensa y vivo el amor de forma apasionada". El joven ha tenido dos relaciones importantes en su vida, pero ahora estaba dispuesto a encontrar una mujer llamativa, con energía y que, físicamente, se cuidara igual que él.

Una pareja deportista

Su cita era Carla, una chica de 25 años de Barcelona. La soltera presumía de tener un cuerpo trabajado y admitía que Miquel le había "parecido guapo".

El encuentro parecía empezar con muchas coincidencias entre los solteros y cierta complicidad, por lo que todo iba por buen camino. El deporte ha sido el tema de conversación estrella, pues ambos son aficionados al gimnasio.

Carla ha confesado ser muy maniática con la estética de los entrenamientos, hasta el punto de tener como requisito fundamental en un hombre "que entrene bien".

Miquel y Carla se conocen en 'First dates'. / Mediaset

"Un bombón"

Miquel se ha mostrado muy contento y a gusto durante la cita: "Me parece un bombón, muy guapa de cara y un físico muy trabajado. Tiene muchas cualidades que me atraen".

Una de ellas, el hecho de haber crecido con animales, algo que ambos compartían. Miquel ha confesado haberse quedado solo con sus mascotas al divorciarse de su exmujer, con la que compartió 8 años de relación.

Carla se ha quedado atónita al enterarse de que Miquel había estado casado, pero no ha parecido importarle mucho.

"Mal rollo" en la mesa

Sin embargo, la buena armonía de la cita se desvanecía cuando Miquel ha confesado haber estado experimentando otro tipo de relaciones en estos últimos años, incluso cuando estaba con su mujer se propuso abrir la relación.

"¿Qué dices? A mí eso me da un mal rollo. A mí el tema del poliamor y todo eso no me gusta porque lo relaciono con el entorno [...]. No entiendo cómo alguien puede querer a varias personas a la vez. No me lo creo", ha respondido Carla.

La cita ha avanzado, pero tras el momento de la confesión de Miquel, la actitud de los solteros ya no era la misma. El concepto que el soltero catalán tenía del amor y de los vínculos amorosos no parecía encajar con la manera de ser de Carla.

La confesión del soltero

Lo cierto es que Miquel había estado incluso en 'clubs swinger', locales donde se pueden mantener relaciones sexuales con otros clientes o donde se hace intercambio de parejas. "Soy un tío muy abierto a nivel sexual. He experimentado mucho, no de una forma promiscua, sino que siempre he estado abierto a experimentar", explicaba el soltero.

La catalana confesaba inmediatamente al programa que, aunque Miquel fuese un 10 en todo, eso le tiraba para atrás. "Lo siento pero me genera mucho rechazo. A mí eso me da un asco... Eso sí que es un no", ha sentenciado la soltera.

Miquel continuaba decidido a ofrecerle una segunda cita a Carla, pero su cita tenía muy claro que él no era el hombre de su vida. "Me ha faltado atracción", se ha justificado la catalana al rechazar al soltero.