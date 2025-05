Sorpresa en TVE: LalaChus, nueva cara del ‘Grand prix' junto a Ramón García

'La revuelta' ha invitado por primera vez este jueves al mítico presentador de RTVE Ramón García, que ha promocionado la nueva entrega de 'Grand prix' en La 1 este verano.

El concurso tendrá ocho entregas nuevas y se podrá ver también en Prime Video.

Lalachus, colaboradora de 'La revuelta' desde su salto a la cadena pública, ya había acudido al concurso de García el pasado verano como madrina. Una experiencia que, según ha contado en alguna ocasión, quería volver a repetir.

"Casi acabas en la cárcel"

"La última vez que cogiste una vaquilla de estas casi acabas en la cárcel", ha dicho Broncano con humor, al ver a la colaboradora con un peluche de la mascota de 'Grand prix' entre las manos.

El presentador de 'La revuelta' se refería con esas palabras a la polémica generada cuando Lalachus sostuvo durante las Campanadas de La 1 una estampita de Jesucristo con la cara de la vaca de 'Grand prix'.

La proposición de García

En ese momento, Ramón García ha explicado en tono desanimado que el programa no repetía madrinas ni padrinos. Lalachus se ha entristecido unos minutos hasta que el presentador le ha preguntado algo sospechoso: si tenía exclusividad con David Broncano.

"¡No! Qué voy a tener yo con este", ha bromeado la colaboradora. Mientras Broncano intentaba aclarar la situación, García ha sorprendido a todos: "¿Si yo le digo a Lala si se quiere venir a presentar el 'Grand Prix' conmigo este verano?".

Broncano ha asegurado que, por su parte, no había ningún problema, a lo que Grison, otro de los colaboradores del programa, ha comentado que ellos en verano no trabajan, por lo que no habría problema.

Los cambios del nuevo estreno

García ha explicado que este año, con la nueva entrega del programa, "había que cambiar algo y querían que otra persona estuviese" con él para presentar el 'Grand prix'. El presentador asegura que en la primera persona que pensó fue en Lalachus. Sin embargo, García ha confesado que dudaba de la respuesta de la colaboradora, porque creía que tenía un buen "rollete" con 'La revuelta', algo que le "parece estupendo".

El presentador de 'Grand prix' se ha arrodillado ante la colaboradora y le ha hecho la proposición formal. "Yo hago lo que tú quieras contigo porque me muero de la ilusión", ha respondido la humorista, que no paraba de preguntarse si era real lo que estaba ocurriendo.

Por lo tanto, todo apunta a que Lalachus ocupará el puesto que en las dos anteriores ediciones del 'Grand prix' y en el especial de Navidad era de Cristinini, la copresentadora con García hasta ahora.