Última hora de Frank Cuesta: el guion de la trama

Frank Cuesta continúa en la palestra después de su última polémica, que parece estar complicándose más de lo esperado. Las versiones contradictorias del leonés sobre la verdad detrás de su personaje de televisión están generando opiniones diversas en redes y programas de televisión.

Este martes, el antes conocido como Frank de la Jungla hizo público un vídeo donde supuestamente revelaba todas las mentiras que había dicho en los últimos años.

Lo hizo a través de su canal de Youtube, donde admitió que no había sufrido ningún cáncer y que los animales de su santuario fueron comprados y jamás rescató a ninguno: "Ha sido todo parte de un 'show' que poco a poco se me ha ido de las manos", desvelaba Frank Cuesta en el vídeo.

Estas declaraciones provocaron rápidamente una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios se tiraron encima del presentador, al sentir que habían sido engañados durante muchos años.

El vídeo que desmiente

Sin embargo, a las pocas horas, sucedió algo que nadie esperaba: Frank Cuesta reapareció y publicó otro comunicado donde explicaba que lo que había dicho anteriormente estaba guionizado y que había sido víctima de una presunta extorsión.

Como era de esperar, muchos usuarios no se creyeron este cambio de guion en el conflicto. Es por ello por lo que Cuesta publicó en X las pruebas que, presuntamente, justificaban su nuevo discurso.

El rostro televisivo asegura que le prometieron frenar el acoso si grababa y publicaba esas declaraciones. No obstante, Frank Cuesta ha borrado el vídeo donde confesaba las supuestas mentiras, supuestamente porque le está afectando mucho, tanto a él como a su familia, y "no puede más". "Ese vídeo no tiene nada que ver con Chi [su examigo], que quede muy claro. Lo hice porque me vi obligado", ha querido esclarecer en el segundo comunicado.

En este segundo vídeo, Cuesta insiste en que su enfermedad es real, pero no entiende por qué tiene que dar pruebas de ello: "¿Por qué tengo que justificar mi estado de salud?".

Última hora del conflicto

Lo cierto es que Cuesta se encuentra envuelto en procesos judiciales en Tailandia desde hace meses, ya sea por su implicación en el santuario o por los conflictos con su exmujer Yuyee, con quien parece haber resuelto el conflicto después de que Cuesta se disculpara públicamente con ella. Algo que parece haber surtido efecto, puesto que la tailandesa ha retirado las dos demandas que tenía contra él.

Metapon Suwancharoen, abogado de Cuesta, ha explicado este miércoles que "la realización del vídeo de disculpas y el pago de daños y prejuicios formaban parte del acuerdo".

Todo se remonta al año pasado

Según Cuesta, toda esta pesadilla empezó en agosto del 2024, cuando al parecer se facilitaron audios comprometidos sobre él a periodistas. Desde ese momento, el presentador asegura haber sentido movimientos raros de personas cercanas, e incluso de confianza, que han llevado la situación hasta este punto.

Lo cierto es que los cambios repentinos del discurso del presentador ya empiezan a confundir a los usuarios en redes y, poco a poco, parece estar perdiendo cada vez más la credibilidad.