Bárbara Rey, la mujer que une al rey Juan Carlos I y Fran Rivera, protagonistas de la semana

El dúo de las Mamarazzis, conformado por Laura Fa y Lorena Vázquez, vuelve a ponerse una semana más al pie del cañón para repasar las últimas novedades en la prensa del corazón. En este episodio del pódcast de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, la variedad de los titulares no pasa para nada desapercibida. De las infecciones bacterianas pasamos rápidamente a los "papuchis", y la Feria de Sevilla no queda tan lejos de Sanxenxo cuando hablamos de personalidades y famosos.

No podía el programa arrancar de otra manera que no fuese brindando por la recuperación de Jordi González. Y es que la mejoría del estado de salud del presentador catalán ha sido merecedora de aparecer en la portada de dos revistas –las primeras planas de 'Lecturas' y 'Semana' se han hecho eco de la noticia–. No es para menos, pues burlar a la muerte no es algo que suceda muy a menudo en este ámbito. "He estado tres semanas en coma", ha confesado el periodista, que contrajo una extraña infección durante su estancia en Colombia.

Jordi González burla a la muerte

De tener los ojos llorosos y fiebre a acabar en la UCI, someterse a una traqueotomía y entrar en estado de coma. La peor de las pesadillas se volvió realidad cuando González contrajo una infección bacteriana –cuyo origen se desconoce todavía– en una de sus recurrentes estancias en Colombia. Los primeros síntomas empeoraron hasta obligar al presentador a ponerse en contacto con Ana, su mano derecha. Fue ella quien le recomendó ingresar urgentemente en un hospital, donde le sería detectada una bronconeumonía bilateral.

Tras cinco meses de baja y tres semanas en coma, el conductor de 'D corazón' ya ha regresado a España y ha concedido esta entrevista para despejar dudas y, sobre todo, evitar especulaciones en torno a su estado de salud, muy mejorado con respecto a semanas atrás. Con todo, la recuperación no se prevé rápida, ni mucho menos. Para empezar, González ha tenido que aprender a andar de nuevo. De la misma manera, el habla también se ha visto afectada a lo largo de un tratamiento que, por medio de un fuerte antibiótico, le ha dejado secuelas todavía presentes.

Fran Rivera y Lourdes Montes, "papuchis" de la semana

"Lo vende absolutamente todo", así que no es de extrañar que Francisco Rivera, junto a Lourdes Montes, hayan utilizado una exclusiva con Sandra Aladro, de '¡Hola!', para presentar su nueva paternidad. Nicolás, su tercer hijo, ha sido una de aquellas "sorpresas" que te guarda la vida: "Llevábamos buscándolo casi cinco años y ya habíamos tirado la toalla", ha reconocido Rivera, protagonista absoluto de un reportaje en el que aparece una y otra vez posando con su pequeño en brazos.

Convertidos ya en "papuchis", cabe reconocer que la pareja "ha sacado poca tajada" de la noticia para lo que nos tenían acostumbrados. De hecho, desde el comunicado en que anunciaron el embarazo, solo había visto la luz alguna que otra fotografía.

De las canciones de la Feria a las memorias de Bárbara Rey

La paternidad de Fran Rivera no ha sido lo único que le ha llevado a acaparar titulares esta semana. Con la Feria de Sevilla como escenario ideal para soltarse la lengua, la caseta del Turronero acogió el encuentro fortuito entre el extorero y Bárbara Rey. Lejos de guardar discreción, Rivera le dedicó una canción en la que cantaba a los cuatro vientos: "Ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó". Basta con recordar el lío de la 'exvedette' con Paquirri para deducir que la "hija de fruta" a la que se refería era Isabel Pantoja, con quien, como sus hermanastros, no guarda una buena relación que digamos.

A propósito de Rey, el estreno de sus memorias –tan suyas que, a diferencia de muchos personajes públicos, serán de su puño y letra– el próximo 12 de junio promete "cosas nuevas". Ya ha avisado la actriz, quien, tras haber "perdido completamente el miedo", ha blindado a la Familia Real de sus litigios con el rey Juan Carlos I: "Hay capítulos que se ahorrará para no perjudicar a la Corona actual", han explicado las Mamarazzis.

Bárbara Rey, la mujer que une al rey Juan Carlos I y Fran Rivera, protagonistas de la semana

Juan Carlos I, más de regatas que de conciliaciones

Son varios los frentes conflictivos que tiene abiertos el rey emérito, en España desde el pasado lunes. A Bárbara Rey hay que sumarle, además de Corinna Larsen, un Miguel Ángel Revilla que no pierde la esperanza de cara a la jornada de conciliación con el exmonarca, prevista para este viernes. Menos claro lo tiene el entorno de Juan Carlos I, convencido de que dará prioridad a las regatas de Sanxenxo y dejará esta disputa a sus abogados. En caso de llegar a un acuerdo económico antes de trasladar la batalla a los juzgados, recordamos, el padre de Felipe VI prometió donar el dinero recaudado a Cáritas.

