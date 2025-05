El delicado estado de salud del presentador Jordi González: dos meses en la UCI y tres semanas en coma

Hace casi medio año que Jordi González dejó de presentar el programa ‘D Corazón’ de Televisión Española tras sus vacaciones en Sudamérica . Y es que el presentador catalán ha batallado en los últimos meses con la enfermedad que también sufrió el Papa Francisco en sus últimas semanas como pontífice.

En enero, el catalán ya explicó en directo que se enfermó durante sus vacaciones. "Ayer empecé a sentirme fatal... No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser..", explicaba. Sin embargo, ese malestar inicial que el propio Jordi González definió como un 'trancazo' se ha complicado mucho más de lo esperado. El presentador ha sufrido "una bronconeumonía bilateral" que se le ha mezclado "con una pequeña crisis renal", según explicaba hace un mes 'El Nacional'.

Este miércoles será el protagonista de la portada de la 'Semana', cuyo director ha revelado el complicado estado de salud que atraviesa el periodista. “Sabía que había estado muy grave, pero nunca me pude imaginar el infierno que Jordi González ha pasado", ha explicado Jorge Borrajo en 'TardeAR’.

“Jordi ha estado tres semanas en coma, dos meses sin salir de una UCI, perdió la voz, ha tenido que aprender a hablar y todavía tiene secuelas importantes", ha confesado Borrajo. "Él se fue a Colombia y una bacteria que cogió… Tuvo lo mismo que mató al Papa Francisco, pero además en su caso se agravó", ha añadido.

Jordi González ha pasado este 2025 los peores meses de su vida. "Cuando decimos que ha estado a punto de morir, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice él en la entrevista. Los médicos le desahuciaron, le dieron por perdido, no saben ni siquiera cómo ha salido adelante”, ha adelantado.