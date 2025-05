¿Qué es una bronconeumonía, la enfermedad que dejó en coma tres semanas al presentador Jordi González?

Jordi González lleva cinco meses alejado de la televisión tras sufrir una bronconeumonía bilateral en un viaje a Sudamérica. El presentador contrajo una bacteria en Colombia que le ha mantenido ingresado dos meses en el hospital.

“Jordi ha estado tres semanas en coma, dos meses sin salir de una UCI, perdió la voz, ha tenido que aprender a hablar y todavía tiene secuelas importantes", ha revelado Jorge Borrajo en 'TardeAR’.

Él mismo explicó lo que le pasaba hace un mes. "He tenido el mismo problema que ha acabado con la vida del papa Francisco, lo que pasa que yo soy más joven y no estoy tan gordo. He tenido una bronconeumonía bilateral, complicada además con una pequeña crisis renal".

¿Qué es?

La bronconeumonía se define como una inflamación de los pulmones que afecta a principalmente a los bronquios y los alvéolos adyacentes. Suele estar causada por bacterias, virus u hongos y afecta a personas de todas las edades. No es exactamente lo mismo que una neumonía bilateral, lo que afectó al Papa Francisco, ya que la bronconeumonía es un tipo concreto de neumonía y la enfermedad que sufrió el pontífice se refiere a cualquier neumonía que afecte a los dos pulmones.

Síntomas

Los síntomas de la bronconeumonía bilateral pueden variar de leves a graves, dependiendo de la causa, la edad del paciente y su estado general de salud. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Una temperatura corporal elevada es una respuesta común del cuerpo a la infección. Tos: La tos puede ser seca o productiva, es decir, con expectoración de mucosidad.

Es importante destacar que no todos los síntomas se presentan simultáneamente. El diagnóstico se basa en la evaluación de los síntomas del paciente y un examen físico, que incluye la auscultación de los pulmones. En algunos casos, pueden ser necesarios análisis de sangre, radiografías de tórax o ecografías torácicas para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de la enfermedad.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Ciertas personas tienen un mayor riesgo de contraer neumonía bilateral y de desarrollar complicaciones graves. Estos grupos de riesgo incluyen:

Personas con enfermedades crónicas: Pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares (como insuficiencia cardíaca) o respiratorias (como asma o bronquitis crónica) tienen un sistema inmunológico comprometido y son más susceptibles a infecciones.

Tratamiento

El tratamiento depende de la causa de la infección, la gravedad de la enfermedad y la salud general del paciente. En general, el tratamiento puede incluir: