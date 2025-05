La ex modelo Kaja Sokola acusa a Harvey Weinstein de agredirla sexualmente a los 16 años

Una ex modelo polaca, Kaja Sokola, ha acusado a Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en la década de 2000, cuando tenía 16 y 19 años. La acusación ha tenido lugar durante el juicio de Nueva York en el que el ex productor de Hollywood está siendo juzgado por segunda vez. "Me sentí estúpida, estaba avergonzada", ha explicado entre lágrimas Sokola, testificando por primera vez ante un tribunal contra él.

Weinstein (73 años) enfrenta un nuevo juicio por la agresión sexual en 2006 de la ex asistente de producción Miriam Haley y la violación de Jessica Mann en 2013, después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York revocara rotundamente su sentencia de prisión de 23 años de 2020 en 2024 por un defecto de forma. Desde entonces ha permanecido bajo custodia debido a una condena en otro caso de delitos sexuales en California.

Me dijo que me desnudara, pero no quería, estaba en pánico. Me dijo que eso era lo que tenía que hacer si quería ser actriz Kaja Sokola

Sokola ha acusado a Weinstein de agredirla cuando ella tenía 19 años. La víctima, una psicoterapeuta de 39 años, también ha relatado otra agresión tres años antes, cuando ella tenía 16, pese a que estos presuntos delitos están ahora prescritos. Según su relato, Kaja Sokola conoció a Harvey Weinstein en una cena con otras modelos en un restaurante de Manhattan en 2002, durante su primer viaje en solitario a Nueva York. Ha expresado que se sintió " muy especial" cuando el todopoderoso productor de la época, 40 años mayor que ella, se le acerco, mientras la joven soñaba con una carrera en el cine. Harvey Weinstein la invitó a almorzar, pero terminó llevándola a un apartamento en Manhattan.

"Me dijo que me desnudara, pero no quería, estaba en pánico. Me dijo que eso era lo que tenía que hacer si quería ser actriz", ha testificado, visiblemente molesta. "Me obligó a ir al baño", ha continuado. "Puso una mano sobre mi vagina y mi mano sobre su pene". Cuando el fiscal le ha preguntado por qué no denunció los hechos en su momento, su respuesta ha sido que se sentía "avergonzada". "Pensé que todo era culpa mía", ha dicho entre lágrimas.

Kaja Sokola no perdió el contacto con Harvey Weinstein, quien le permite conseguir un pequeño contrato cinematográfico. Lo volvió a ver en 2006, en un almuerzo en el que también estaba presente su hermana Ewa, porque quería convencerla de que conocía gente en el cine y podía hacer carrera allí. Según ella, Harvey Weinstein utilizó el pretexto de querer que ella leyera un guion para atraerla a una habitación de un hotel de Manhattan. Ella sostiene que él la empujó sobre la cama y la inmovilizó, antes de obligarla a tener relaciones sexuales."¿Fu consensual?" ha preguntado el fiscal. "De ningún modo", ha respondido ella enfadada. “Le dije que parara (...) pero no me escuchó”. Está previsto que su testimonio continúe este viernes 9 de mayo.