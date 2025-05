Antonia San Juan habla de su salida de 'La que se avecina': "Había cosas que nunca las he hablado..."

'La Revuelta' de David Broncano tuvo en el plató el pasado día 5 a la actriz Antonia San Juan, intérprete muy reconocida por ser Estela Reynolds en la famosa serie 'La que se avecina'.

La artista, que actualmente tiene 64 años, ha hablado de sus nuevos proyectos en el programa y ha mencionado las razones que la llevaron a abandonar la serie humorística, que cuenta ya con 15 temporadas y está a la espera de su nuevo estreno este año.

El final de Reynolds

Desde hace ya algunas temporadas, el personaje que interpretaba la actriz no aparece en pantalla. Sin embargo, Estela Reynolds fue una de las claves del éxito de la serie. Fue entre la tercera y cuarta temporada cuando Antonia San Juan se ganó el cariño de los espectadores que, incluso a día de hoy, continúan recordándola, especialmente por su carisma y sentido del humor.

Fue en el 2014 cuando San Juan decidió tomar otro rumbo y cortó sus lazos con Mediaset. Sin embargo, jamás se llegó a saber el motivo real por el que la actriz abandonó la serie. La teoría más escuchada hasta ahora indicaba que la decisión se había tomado por diferencias económicas con la producción.

Desmentir la teoría

No obstante, la actriz ha querido desmentir este lunes en 'La Revuelta' esta teoría: "Me fui en la temporada 6. Por iniciativa propia. Siempre queda mejor decir que me fui por dinero pero me pagaban bien y de manera rigurosa", ha asegurado la actriz.

Estas declaraciones han tumbado todas las habladurías sobre su abandono por temas económicos. De hecho, la actriz ha alabado el sueldo que recibía por su interpretación: "Me pagaban increíble. Hoy en día no te pagan esos sueldos. Es más fácil decir que Antonia San Juan se fue por dinero", ha expresado la artista.

David Broncano, durante toda la entrevista, ha tratado de sonsacarle a la actriz las verdaderas razones por las que decidió dejar de interpretar a Reynolds en la serie que la llevó al éxito, pero la artista se ha mostrado muy reservada con el tema: "Me fui porque tenía otro sitio donde podía trabajar. Ahí había cosas que nunca las he hablado, ni las voy a hablar".

"... A mí no me gustaba"

San Juan se ha justificado con sinceridad diciendo que no quiere conflictos, que a su edad quiere "una vida sana", sin problemas.

El público presente en el plató ha intentado también que se pronunciara sobre el porqué de su abandono. "La historia fue que, si no hubiera tenido otra cosa, me hubiera tenido que comer una situación que a mí no me gustaba. Pero afortunadamente como yo escribo, yo genero, dirijo... soy autónoma total", ha revelado finalmente.

Desmiente titulares

Al parecer, lo único que le importaba a Antonia San Juan era aclarar públicamente que el abandono no había sido propiciado por asuntos económicos. Incluso ha destacado su buena relación de entonces con Laura y Alberto Caballero, los hermanos creadores de 'La que se avecina'.

"Te prometo que si hubiera sido por dinero, lo diría", aseguraba San Juan. La artista tiene claro que, a día de hoy, aunque el proyecto le guste, si no le pagan bien, se va. Ha confesado que ahora quiere "ganar pasta y vivir como una heredera", dejando atrás el tema polémico del que no parece estar muy cómoda hablando.