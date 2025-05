Pep Guardiola y Cristina Serra, cerca de firmar el divorcio

Ya lo avanzamos las Mamarazzis el pasado miércoles, no hay reconciliación entre Pep Guardiola y Cristina Serra. Es más, la ex pareja trabaja ya en el papeleo de lo que será su futuro acuerdo de divorcio. Ambos comparten el mismo abogado y están dejando por escrito hasta el más mínimo detalle para que no exista ninguna confusión y todo quede bien arreglado. Nos confirman que, por el momento, están llegando a un acuerdo en todo y su separación parece que va a ser ejemplar, como tiene que ser, después de 10 años de matrimonio y más de 30 de unión sentimental. Esta cercanía y buen rollo es lo que ha llevado a titulares equívocos las últimas semanas.

Los tabloides británicos se hicieron eco de las apuestas que circulaban por algunos confidenciales donde se aseguraba que la pareja se habría dado una segunda oportunidad. No existía ninguna prueba, solo pequeñas pistas. El hecho de que Pep Guardiola siga llevando su anillo de casado despertaba suspicacias. Pero a este dato, se le sumaron dos detalles más. El primero que Guardiola, cuando viaja a Barcelona, en vez de alojarse en un hotel, lo hace en la que, por el momento, sigue siendo la casa familiar. Una casa en el barrio de Pedralbes de casi 800m2. “¿Qué sentido tiene que vaya a un hotel si se llevan tan bien y hay espacio para todos?” nos interpela uno de sus amigos cuando le comentamos la situación. Tiene sentido, claro. Esa casa, a pesar de estar a nombre de Pepe Guardiola, es la casa familiar, es el punto de encuentro para todos y seguirá siéndolo a pesar de la separación. ¿Volverá Pep Guardiola a esta casa cuando acabe su contrato con el City? Eso será en 2027 y no parece probable que vuelva a residir, al menos al principio, en la ciudad condal. El entorno de Pep nos asegura que cuando acabe esta etapa tiene ganas de tomarse un respiro y después asumir algún proyecto menos intenso, quizás entrenar una selección. Y lo haría fijando su residencia en Catar. No es un país desconocido para él. Estuvo jugando durante dos temporadas en la Qatar Stars League y fue embajador del Mundial de futbol de 2022, entre otras cosas.

El segundo de los indicios que desorientó a algunos compañeros fue el hecho que Pep Guardiola sigue refiriéndose a Cristina Serra como “mi mujer”. Pero esto corresponde más a un acto reflejo que a una realidad. Cristina fue la que tomó la decisión de separarse, y sigue firme y convencida, y Guardiola está en proceso de adaptarse a la nueva realidad. Para él, estos meses su cabeza ha estado más centrada en recuperar el nivel del equipo y en solucionar todos los problemas que tenía en el vestuario del City que no en habituarse a su nueva realidad sentimental. Vaya, la historia de su vida, el trabajo por delante de todo. Pero eso ya no genera malestar. Lo que sí produce cierta incomodidad para Cristina es la presión mediática y la presencia de paparazzi. Incluso ha dejado de ir a trabajar a la tienda de ropa que tiene en Barcelona para evitar las fotos y las preguntas de los periodistas. Cristina, cuando llegue el divorcio volverá un poco la presión pero será pocos días, palabra de Mamarazzi.