Pep Guardiola y Cristina Serra, separados y sin reconciliación a la vista

La separación de Pep Guardiola y Cristina Serra "sigue en marcha"

Tabloides de todo el continente, especialmente del Reino Unido, venían anunciando estos días una supuesta reconciliación entre Pep Guardiola y Cristina Serra, cuya separación avanzaron las Mamarazzis en exclusiva el pasado mes de enero. Estos mismos medios aseguraban que los buenos resultados del Manchester City, equipo dirigido por el técnico catalán, irían de la mano con esta buena noticia en su vida personal. Nada más lejos de la realidad.

Según fuentes del entorno cercano de la pareja, consultadas a raíz de la visita de Guardiola a Barcelona en Semana Santa, las Mamarazzis han podido saber en exclusiva que ambos "siguen separados y seguirán separados si no cambia mucho la cosa". Y es que, si bien es cierto que el exentrenador del Barça estaría por la labor de recuperar su vida de pareja, las intenciones de Serra no han cambiado desde que se decidiese por poner fin a su matrimonio después de más de 30 años juntos. Así, ambos "se mantienen firmes en su decisión".

Con todo, este desmentido no quita que la casa que la familia Guardiola Serra conserva en la parte alta de la capital catalana continuará siendo el lugar en el que se hospede el entrenador y exfutbolista, como ya lo hizo en un par de ocasiones durante las últimas vacaciones de Pascua.

¿Filtración en el entorno de Bertín Osborne?

Tal como adelantaron las Mamarazzis, Bertín Osborne aprovechó las grabaciones de 'Tu Cara Me Suena' por tierras catalanas para pasar unos días a bordo de un velero en la costa de Llavaneras. No lo hizo solo; el cantante estuvo acompañado de amigos y alguna que otra amiga.

Este miércoles, 'Semana' ha ahondado en esta información con un reportaje fotográfico merecedor de un hueco en la portada. Bajo el título "Bertín Osborne luce cuerpo a los 70", esta fotogalería –creen Fa y Vázquez– podría ser fruto de una filtración desde el entorno del también presentador.

En cambio, el reportaje de 'Lecturas' protagonizado por su expareja, Gabriela Guillén, y su hijo, cuyo nombre no ha trascendido aún, no deja lugar a demasiadas elucubraciones: todo apunta a que se trata de un posado pactado para anunciar que el pequeño empieza a dar sus primeros pasos, que sus padres mantienen una relación cordial y que tanto el uno como el otro están implicados en su crianza.

Recopilación de titulares de Leire Martínez

En un nuevo tentativo de conocer detalles inéditos de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, desde 'Espejo Público' le preguntaron al respecto a Gonzalo Miró, expareja e íntimo de la cantante. Tan hermético como siempre, el colaborador se limitó a decir que la veríamos "más pronto que tarde".

No es un mal titular, aunque nada tiene que ver con la batería de declaraciones destacadas que Leire Martínez, exvocalista del grupo, ha dejado en su entrevista en 'Aquí Catalunya', programa presentado por Pablo Tallón en la cadena SER Catalunya. La cantante vasca asegura que la banda jamás puso sobre la mesa que querían que Amaia volviese; una mentira que, reconoce, le ha hecho mucho daño.

Asimismo, desmiente que fuese ella quien tomase la decisión de salir de 'LODVG', con quienes la relación, hoy por hoy, es "nula". De hecho, en la misma entrevista confiesa que ni siquiera a recibido algún comentario, ni por terceros, sobre su último single. Para terminar, al ser preguntada por sus lágrimas en el último concierto con el grupo, Martínez cuenta que en aquel momento no era consciente de que sus caminos estaban a punto de separarse, aunque sí podía intuirlo.

Intercambio de dedicatorias entre Aitana y Sebastián Yatra

Sin salir del ámbito musical, Aitana Ocaña estrenó el pasado martes '6 de febrero. Tal como han coincidido en subrayar muchos de los seguidores de la cantante catalana, la canción está plagada de referencias a su ruptura con Sebastián Yatra. El videoclip ha sido grabado en República Dominicana, con escenas que recuerdan al rodaje conjunto en Islandia de '/esAkureyri', colaboración que la pareja sacó a la luz hace poco más de un año. No obstante, las alusiones van más allá de lo audiovisual: "Te veo en todas partes, todavía no te vas. Y algo que a veces pienso, que tal vez tú me usaste para olvidarte de otra que no olvidaste", dice uno de sus versos. ¿Se referirá a Tini, cantante argentina y expareja de Yatra?

Apenas había pasado media hora del estreno de esta canción cuando el cantante colombiano hizo lo propio con otro adelanto de su próximo álbum que bien podría servir de respuesta: "Al final estoy pensando en ti, cuánto tiempo malgastado llevo. No sé qué hago aquí, pensando en ti. Ahora soy el borracho, despechado, al que llaman loco en disco rayado. Solo habla de una mujer, que no quiere volver a ver", canta el de Medellín en su último single.

