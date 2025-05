El apagón, divas en un tren y otras historias eléctricas

España, 2025. Año del apagón, del electrodrama, del caos sin luz ni cobertura en los móviles. Fue como vivir un episodio de una serie distópica por unas horas. Y en medio del apagón, ¡un tren lleno de famosas! Dicho tren, que viajaba de Madrid a Barcelona, se convirtió, de pronto, en una pasarela improvisada del famoseo nacional. Nuestras 'celebrities' brillaron con luz propia y no necesitaron electricidad.

Lo avanzamos las Mamarazzis en nuestro pódcast. El pasado lunes, uno de esos muchos trenes que dejaron de circular a las 12.32, lo hizo a la altura del pueblo Salillas de Jalón, una localidad zaragozana de menos de 400 habitantes. Era un convoy de Iryo en el que coincidieron la siempre colorida Ágatha Ruiz de la Prada, la actriz Macarena Gómez y las cantantes Leire Martínez (sí, la ex Oreja de Van Gogh) y Ana Guerra. Parece uno de aquellos chistes antiguos de Eugenio… “Saben aquell que diu”.

Cuatro mujeres y tres maneras bien diferentes de afrontar una situación insólita. Ana Guerra y Leire Martínez optaron por ayudar a repartir el agua y la comida que les ofrecieron las amables gentes de Salillas. Ágatha Ruiz de la Prada, a golpe de exigencia y llamando la atención con su prepotencia, consiguió que un buen mozo del pueblo la llevara en coche hasta Zaragoza. El resto de los afectados del tren celebraron su marcha. Macarena Gómez, en cambio, optó por refrescar su estrés con unas copitas de vino blanco y estuvo charlando animadamente con un grupo de jóvenes. Según nos cuentan, parecía que estuviera en ‘La que se avecina’. Vamos, que el tren de las famosas se convirtió en una auténtica tragicomedia.

Y mientras todo esto pasaba, el guapo entre los guapos de Richard Gere aterrizaba en Barcelona para presentar en el BCN Film Fest ‘Sabiduría y felicidad’, un documental sobre el Dalai Lama del que es productor ejecutivo. El actor paseó su pelazo plateado por la alfombra roja del festival de cine catalán sin soltarse de la mano de su flamante pareja, la gallega Alejandra Silva. Según nos han contado, no dejan de dar muestras de su amor en público y en privado y ambos han sido encantadores y accesibles con todo aquel que se ha acercado a ellos. ¿Queréis más lío? Pues sumadle a esta extraña ecuación la llegada del actor Johnny Depp a Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf. Depp se encuentra rodando estos días la película ‘Day Drinker’, un thriller en el que trabaja junto a Penélope Cruz. Los paparazzi esperaban ansiosos la llegada de la actriz, pero no ha viajado junto al resto del equipo. La mayoría de escenas se están rodando a bordo de un barco en el puerto de Vilanova.

Y para acabar este tetris tan extraño, no puede faltar una pareja. En este caso, sorpresa. Internet estallaba esta semana con un supuesto romance entre la 'influencer' Tamara Gorro y Antonio Revilla, el nieto del fundador de 'Chorizos Revilla'. Pero no, queridos. La pareja es tan sorpresa que ni es pareja ni es nada. Las Mamarazzis podemos confirmar que no hay amor ni pasión entre ellos. Tamara está feliz ejerciendo de mujer soltera y Revilla tiene sus ojitos puestos en otros horizontes.

Moraleja: en este país, aunque se nos vaya la luz, no bajamos el telón porque el espectáculo no cesa.