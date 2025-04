Todos los detalles del 'tren de las famosas' durante el apagón

Llega el miércoles y con él un nuevo episodio de Mamarazzis. En una semana marcada por el apagón que vivió la Península el lunes al mediodía, Laura Fa y Lorena Vázquez vuelven a ponerse delante de los micros para repasar la actualidad más reciente de la prensa del corazón. ¿Cómo vivieron los famosos este corte del suministro eléctrico de alcance nacional? ¿Qué anécdotas nos dejaron? A continuación, comentamos todo esto y mucho más, en el pódcast rosa de EL PERIÓDICO.

'Tren de las famosas': tres formas de encarar el apagón

En cualquier otro episodio, la vuelta a los escenarios de Raphael, prevista para el próximo 15 de junio tras completar el tratamiento de su linfoma cerebral, hubiese sido lo más destacado del programa. Sin embargo, un apagón a nivel nacional es un suceso inaudito que, más allá de retrasar por segunda semana consecutiva el estreno de 'La familia de la tele' (la anterior fue por la muerte del papa Francisco), viene acompañado de un sinfín de historias peculiares.

En una jornada donde todos, famosos y gente de a pie, sufrimos los efectos de una caída de la red eléctrica en toda la península, algunas caras conocidas regresaron al mundo terrenal para sumergirse en experiencias de lo más mundanas. Y es que, cuando un tren se queda tirado a medio trayecto, con decenas de pasajeros atrapados en sus vagones, nada distingue (o no debería) a Ágatha Ruiz de la Prada de un simple desconocido. La diseñadora no fue la única cara conocida en quedarse colgada a bordo de un ferrocarril de la compañía Iryo con dirección a Barcelona; las cantantes Leire Martínez y Ana Guerra, así como la actriz Macarena Gómez, también vivieron –cada una a su manera– su particular odisea en Salillas de Jalón (Zaragoza).

Fueron miles los pasajeros afectados por el apagón del lunes. No obstante, según relatan fuentes consultadas por las Mamarazzis, esto no pareció importarle a una Ruiz de la Prada que, con actitud "altiva" y "prepotente", creyó que tenía derecho a ser evacuada con mayor urgencia que el resto por su condición de empresaria de éxito. A juzgar por su intervención en 'TardeAR' poco después, la aristócrata se terminó saliendo con la suya.

Paralelamente, Leire Martínez y Ana Guerra, que viajaban juntas –suponemos– por algún vínculo profesional, ya que iban acompañadas por gente de la discográfica, adoptaron rápidamente una "actitud de lo más generosa". Ambas artistas no dudaron en subir garrafas de agua y movilizarse con tal de ayudar a gente mayor, personas con claustrofobia o cualquier otro pasajero que lo requiriese.

Por último, Macarena Gómez encaró este contratiempo desde la distensión, el relax y el 'buenrollismo'. Desconocemos si el grupo de amigos con el que compartió unas copas de vino blanco para amenizar la espera se creó durante el trayecto o, por el contrario, ya se conocían de antes. Lo que quedó claro es que la intérprete disfrutó como la que más de unas horas tan anormales como necesarias para desconectar (nunca mejor dicho).

Las manías de Terelu Campos

No todo han sido apagones estos últimos días. De hecho, Terelu Campos brilló como nadie en su debut interpretativo. De la mano de la productora de Lara Dibildos, la televisiva dio al fin el salto al mundo teatral con la obra 'Santa Lola', cuyo éxito es hasta el momento mayúsculo. Tanto 'Diez Minutos' como 'Lecturas' –en esta segunda comparte protagonismo con la infanta Sofía y su posado para celebrar la mayoría de edad– han apostado por guardar un espacio en sus portadas para la mayor de las hermanas Campos, que el próximo 11 de mayo volverá a subirse al escenario para seguir con esta todavía incipiente aventura profesional.

Con todo, si de algo han dejado constancia estos medios a través de entrevistas y reportajes es que la excolabroadora de 'Sálvame' tiene una actitud "muy déspota". ¿Que Terelu ordena que el yogur llegue a sus manos removido? Pues se remueve. ¿Que pide una bebida? Pues se le facilita de inmediato un refresco. Ante estas acusaciones, Fa no ha dudado en saltar en defensa de su excompañera en Telecinco: "Hay rutinas de trabajo de algunos famosos que es verdad que le penalizan mucho más a Terelu que al resto", sostiene la mamarazzi, convencida de que a Terelu le cae 'hate' por hábitos y manías que comparte con muchas otras 'divas' y 'divos' de la televisión.

Las Mamarazzis, a Manu Tenorio: "No desmientas cosas que no hemos dicho"

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Manu Tenorio concedió una entrevista a 'Diez Minutos'. Dejando a un lado la faceta artística del cantante sevillano, sus declaraciones no han dejado indiferentes a unas Mamarazzis que se sienten interpeladas por las siguientes palabras del exconcursante de 'Operación Triunfo': "Si es que a cualquier tonto no se le puede poner un micrófono delante", dijo en referencia al supuesto romance que mantuvo con Lolita y que Fa y Vázquez se encargaron de sacar a la luz.

Cabe destacar que, como ellas mismas han subrayado, la exclusiva en cuestión no recogía el 'affaire' en sí mismo, sino la cena de verano en la que Tenorio, mucho antes de conocer a su actual pareja Silvia Casas, contó que había tenido algo con la artista madrileña. "No desmientas cosas que no hemos dicho", han sentenciado las periodistas.

Desmentidos futbolísticos

A pesar de los rumores sobre una posible reconciliación, las Mamarazzis insisten en que no hay constancia de que Pep Guardiola y Cristina Serra se hayan reconciliado, aunque sí continúan compartiendo momentos en familia y de ocio. Él viaja con frecuencia desde Manchester gracias a su avión privado, y ya durante la Semana Santa pernoctó dos noches en la casa familiar en Barcelona. Una fuente cercana a la familia asegura a las Mamarazzis que la última información que maneja, como ya se explicó, es que el divorcio sigue sobre la mesa y se intenta llevar de la forma más cordial posible.

En contraste, se desmintió la supuesta separación entre Luis Figo y Helen Svedin tras publicarse una foto juntos en Palma, algo similar a lo ocurrido con Gerard Piqué y Clara Chía, quienes se dejaron ver juntos poco después de los rumores de crisis de la semana pasada. Al rato, cualquier indicio de ruptura quedó descartado por las principales cabeceras deportivas, especialmente después de las molestias que causaron en el entorno de Piqué los comentarios sobre una posible tercera persona de parte del exfutbolista.

