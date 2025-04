Vídeo | Ibai se disculpa con Mbappé por este 'tuit' de 2022

Ibai Llanos ha publicado en sus redes sociales un vídeo con el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. En esta publicación puede verse como el streamer se diculpa con él por haberle insultado en el verano del 2022, cuando el futbolista francés renovó con el PSG en lugar de fichar por el club español.

Se podía hacer una serie sobre Kylian Mbappé, porque los rumores sobre su llegada al Real Madrid venían de tan lejos, que parecían una mentira, algo que llevó a Ibai Llanos, confesado madrisista, a insultar públicamente al jugador que ahora defiende los colores de su equipo.

Ibai Llanos hace tres años que escribió: "Mbappé, me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida". Un mensaje que evidenciaba una indignación compartida por todos los seguidores del equipo, y que adquirió mucho relevancia, por lo que ahora ha decidido disculparse con el delantero.

Mbappé, sin embargo, no se ha sentido ofendido y le ha respondido con mucho respeto. "No pasa nada. Estas cosas no las tomo personalmente. Yo sé que son cosas de la vida de un futbolista", ha explicado.