Gerard Piqué y Clara Chía, ni ruptura ni crisis

El programa 'Vamos a ver' (Telecinco) anunció a bombo y platillo el pasado jueves el final de la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía. La periodista Adriana Dorronsoro, siempre bien informada y con muchas exclusivas a sus espaldas, explicaba que los motivos de la ruptura eran una infidelidad por parte del exfutbolista.

Las Mamarazzis nos quedamos anonadadas, no por la existencia de una tercera persona, algo típico en el mundo del futbol, sino porque nada nos constaba de dicho distanciamiento. Nos pusimos manos a la obra y, esta vez, el desmentido llegó rápido y casi de primera mano. Los implicados estaban sorprendidos con la noticia y tenían ganas de dejar claro que nada malo sucedía entre ellos. Desde el entorno más “oficial” hasta las diversas fuentes con las que contamos las Mamarazzis nos aseguraban lo mismo: nada de ruptura, la pareja sigue tan enamorada como el primer día. Esto último seguro que no es cierto pero entendemos que, claramente, quieren ponerle intensidad al desmentido.

Además, el mismo día que saltó la noticia, esa misma tarde, los protagonistas se dejaron ver llegando a casa. Ellos siguen trabajando juntos, viviendo juntos y estando juntos como pareja, vaya. ¿Qué Clara no viaja a Miami cuando él va a ver a los niños? Pues no, pero es que Clara tampoco está con Gerard cuando los niños vienen a Barcelona. Desde el primer momento decidieron que el papel de padre nada tenía que ver con su relación de pareja y sigue siendo así. Y no porque Shakira lo exigiera en una cláusula del convenio, como tanto se comentó en su día, sino porque así lo ha decidido la pareja.

Las Mamarazzis, Team Cayetana

La actriz está pasando un mal momento. Metió la pata el otro día en un 'photocall' anunciando el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La cantante se lo había explicado hacía semanas y Cayetana, al ser preguntada, pensó que la noticia ya era oficial. Un resbalón supercomprensible propiciado por la emoción de una amiga que vive con ilusión el proyecto de la otra. El cabreo de Amaia ha sido tal que ha cortado el contacto con Cayetana, ha dejado de seguirla en redes y ha demostrado muy poca empatía hacia la actriz. Nos cuentan a las Mamarazzis que Cayetana ha llorado mucho, que conoce el carácter de su amiga y que va a ser una situación difícil de revertir. Amaia Montero cuando le preguntaron hace unos meses por el posible retorno a la banda, lo desmintió. Dijo concretamente: “Se lo inventan y esto me está empezando a afectar”. Utilizar la salud mental para desmentir una noticia cierta está muy mal hecho, Amaia. Y no perdonar un error involuntario de una amiga, también. Ya lo dijeron Estopa el otro día en 'La Revuelta' (La1): “Nosotros somos Team Leire”. Pues las Mamarazzis somos Team Cayetana.

Bertín Osborne, de fin de semana por la costa catalana

Menuda semanita lleva Bertín Osborne en Barcelona. Bueno, en una localidad cercana a Barcelona. El cantante ha alquilado un velero con unos amigos y han montado su particular campamento base en Port Balís (Llavaneras). Cada día salen a navegar y a la noche vuelven a atracar al mismo puerto. Han invitado a amigas, lo sabemos, pero si algo es Bertín es listo. Sabe esconderse de los paparazzi como nadie. ¿Podemos decir que tiene nueva compañera de fatigas? No, no lo podemos decir porque no tenemos pruebas. Pero lo que sí sabemos es que estos días se lo ha pasado muy bien. El miércoles, con un poco de suerte, tendremos más detalles en las revistas.