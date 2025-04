Todo listo para el juicio a los ladrones pensionistas que atracaron a punta de pistola a Kim Kardashian

Un grupo de hombres, apodados los "grandpa robbers" ("abuelos ladrones"), estará entre las 10 personas que irán a juicio la próxima semana, acusados de robar millones de dólares en joyas a Kim Kardashian, quien fue retenida a punta de pistola en su apartamento durante la semana de la moda de París de 2016. La estrella de telerrealidad viajará a París para declarar contra los acusados, entre ellos hombres de unos 70 años, en el juicio que durará casi un mes, según informó su abogado.

Los sospechosos, con pasamontañas y ropa con distintivos policiales, ataron a Kardashian en el dormitorio de la lujosa suite, antes de huir con un anillo de compromiso de 4 millones de dólares que le regaló su entonces esposo, el rapero Kanye West (ahora conocido como Ye), y otras joyas, según los investigadores.

El robo dejó a Kardashian, cuyo guardaespaldas había acompañado a su hermana Kourtney a una discoteca la noche del robo, muy conmocionada, pero ilesa. "Me gritaban en francés", recordó Kardashian en una entrevista con David Letterman en 2020. "No paraban de decir 'el anillo, el anillo'". "No dejaba de mirar al conserje", dijo. "Pensaba: '¿Vamos a morir? Solo diles que tengo hijos, tengo bebés... Tengo que irme a casa'".

El equipo legal de Kardashian dijo que no haría comentarios antes del juicio. "En este momento, la Sra. Kardashian está reservando su testimonio para el tribunal y el jurado", declaró el equipo. "Desea que el juicio se desarrolle de forma ordenada, de conformidad con la legislación francesa y con respeto a todas las partes del caso". En total, 10 personas serán juzgadas por el tribunal penal. Cinco de ellas enfrentan cargos de robo a mano armada y secuestro. Las demás están acusadas de complicidad en el atraco o posesión no autorizada de un arma.

Los investigadores afirman que, en la madrugada del 3 de octubre de 2016, tres de los hombres presuntamente entraron en el edificio haciéndose pasar por policías y amenazaron al conserje a punta de pistola. Dos de ellos lo obligaron a acompañarlos a la suite de Kardashian. El bloque de apartamentos, con varias entradas secretas, se encontraba en un discreto edificio detrás de la iglesia de la Magdalena, frecuentado frecuentemente por estrellas de cine y música que pagaban hasta 15.000 euros (16.800 dólares) por noche.

Uno de los acusados, Yunice Abbas, de 71 años, admitió su participación en el robo. Declaró al canal de televisión francés TF1 que, como pensionista, le costaba llegar a fin de mes tras haber pasado 20 años de su vida laboral en prisión. El "gran trabajo iba a ser el último", dijo, añadiendo que le habían dicho que el objetivo era un diamante de gran tamaño, pero que no tenía ni idea de que pertenecía a un famoso multimillonario.

Los hombres huyeron en bicicleta con un botín estimado en 9 millones de dólares. Abbas se cayó de la bicicleta, perdiendo algunas joyas en el pavimento. El abogado de Abbas, Gabriel Dumenil, declaró a Reuters que su cliente reconoció inmediatamente su participación en el robo durante el interrogatorio. Abbas niega ser el cabecilla y no sabía que se utilizarían armas, afirmó su abogado.

Los rastros de ADN encontrados en las bandas de plástico utilizadas para atar las muñecas de Kardashian ayudaron a la policía francesa a realizar arrestos en enero del año siguiente.