El mensaje de Leire Martínez a Amaia Montero y a La oreja de Van Gogh: "Todo se acabaría antes…"

El regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh se hacía oficial hace solo unos días, cuando la presentadora y actriz Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de la artista, reveló la noticia ante la pregunta de una periodista.

A pesar de que ya hacía meses que se rumoreaba que la cantante iba a volver a la banda donostiarra, hasta ahora no había habido una confirmación oficial por parte de la cantante o su entorno.

Rumores sobre la vuelta

La noticia supuso un auténtico revuelo para todos los fans de la banda. Tras la polémica salida de la anterior solista Leire Martínez, en octubre pasado, las habladurías sobre la vuelta de Amaia al escenario han sido frecuentes entre los seguidores de La oreja de Van Gogh.

Sin embargo, nadie se esperaba que la noticia fuese a confirmarse de esa manera. Al parecer, Amaia no estaba al corriente de lo que iba a ocurrir, pues ha dejado de seguir a su amiga en redes sociales después de lo sucedido.

Una confirmación inesperada

Cayetana se ha mostrado muy triste al ver las consecuencias que han tenido sus declaraciones. "Fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella", ha explicado.

Como era de esperar, la noticia ha salpicado a la exvocalista Leire Martínez, que ha reaccionado a lo sucedido en 'PTV Sevilla', mostrando su empatía con Cayetana: "Son amiguísimas", es imposible que haya "intención de hacer daño". Aunque "menudo marrón", finaliza, solidarizándose con la actriz y presentadora.

Leire Martínez destaca la profesionalidad de la periodista que preguntó a Cayetana sobre la vuelta de Amaia. Martínez cree que la reportera fue muy hábil, ya que expuso la pregunta como si ya se hubiese confirmado, lo que dio pie a Cayetana a opinar sobre el tema con libertad. No obstante, también siente "pena" por cómo debe estar Amaia tras la noticia.

Un dardo a la banda

La excantante de La oreja de Van Gogh ha aprovechado para lanzar una pulla a sus excompañeros: "Todo se acabaría antes, y no daría pie a nada de esto, si se hablara claro del tema. Que no pasa nada. Si tiene que ser, que sea; y, si no tiene que ser, que no sea", ha sentenciado.

Según la exsolista, que el tema se esté dilatando en el tiempo "no ayuda". Pese a que entiende que es una decisión complicada y que si no han hablado todavía es porque no consideran que sea el momento, ha asegurado que es "una decisión que tiene que tomar el grupo" y, en todo caso, Amaia, ahora que, según parece, vuelve a formar parte de él.