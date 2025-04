La amistad de Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero, en peligro

El calendario es caprichoso y ha querido que el episodio semanal de Mamarazzis coincida con la celebración de Sant Jordi, una de las más emotivas (si no la que más) de Catalunya. Entre firmas de libros y entregas de rosas, Laura Fa y Lorena Vázquez han hecho un hueco en su apretada agenda para repasar otro miércoles más la actualidad más reciente de la prensa del corazón en su pódcast de EL PERIÓDICO.

Con la muerte del Papa Francisco relegando a otras noticias destacadas de los últimos días al segundo plano, las dos expertas en lo que al seguimiento de la vida de los famosos respecta han querido arrojar algo de luz sobre estos temas secundarios, cuyos protagonistas han sido, en su mayoría, cantantes.

Laura Fa ficha por 'La familia de la tele' y dice adiós a Antena 3

Como con los periódicos, la muerte del papa Francisco ha copado las portadas de las revistas del corazón. A excepción de 'Diez Minutos', donde el pontífice ha ocupado un espacio menor, el resto han apostado por llevar el fallecimiento como lo más destacado.

La noticia ha sacudido la prensa internacional, obligando a reorganizar la programación de muchos canales, entre ellos RTVE. Y es que el estreno de 'La familia de la tele', heredero directo del universo 'Sálvame' y, más recientemente, de 'Ni que fuéramos Shhh', estaba previsto para el pasado lunes. Sin embargo, la muerte de Francisco Bergoglio obligó a la televisión pública a atrasar este debut, que finalmente tendrá lugar el próximo lunes.

Entre las caras conocidas del nuevo formato de productora La Osa, se encuentra nada más y nada menos que Laura Fa. La 'mamarazzi' confirma así su fichaje por Radiotelevisión Española, en un movimiento que, debido a la imposibilidad de compaginarse, ha obligado a la periodista a despedirse de Antena 3.

Primera visita del año de Juan Carlos I a España

Estarían los Reyes y la reina Sofía pensando en qué meter en la maleta de cara a su viaje a Roma, con motivo del funeral del Papa este fin de semana, cuando el rey Juan Carlos I, "cuarto en discordia", aterrizó en Vigo. En pleno terremoto mediático por el tándem de denuncias a Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen, respectivamente, el emérito ha decidido realizar su primera visita del año a España.

El destino no podía ser otro que Sanxenxo, capital turística de las Rías Baixas y sede de innumerables regatas. Tampoco cabía ninguna duda sobre quién iba a recibir al exmonarca: Pedro Campos, presidente del Club Náutico de la localidad gallega, aguardaba la llegada de su buen amigo.

Amaia Montero, disgustada tras la metedura de pata de Cayetana Guillén Cuervo

Lo avanzaba desde hace unos días David Insua en 'Tentáculos', programa presentado por Carlota Corredera, y Cayetana Guillén Cuervo se encargó de confirmarlo en la alfombra roja de los premios Talía: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. No lo hizo adrede la actriz y periodista. Una pregunta cargada de intención por parte de una reportera de la agencia G3, muy avispada con un enunciado que daba por sabida la noticia, la pilló con la guardia baja y ella no se contuvo con la declaración: "Cuando me preguntabais, yo ya lo sabía, pero no podía decir nada", ha parafraseado Vázquez. La también presentadora llegó a revelar que Montero le había hecho jurar por su hijo, ahijado de Guillén Cuervo, que no diría nada.

A la espera de una declaración por parte de la cantante, todo apunta a que esta filtración accidental no le ha sentado nada bien. Por lo pronto, al más puro estilo generación Z, ya ha dejado de seguir a Cayetana en Instagram. Esta, por su parte, ha reaccionado a su propia metedura de pata con un comunicado en el que lamenta la "confusión" generada en torno a este "supuesto regreso" y pide disculpas públicamente.

Lo que está claro, destacan las Mamarazzis, es que, publicitariamente, este 'beef' será más eficiente que cualquier campaña ideada por una discográfica. A su vez, las expertas han vaticinado cuál será el siguiente personaje en entrar en escena: "Me imagino que la siguiente en hablar será Leire [Martínez]", han dicho sobre la exvocalista de 'LODVG', a quien trataron "como una asalariada".

Ilusiones y decepciones entre los cantantes

El episodio de esta semana ha llegado a su fin con una batería de noticias protagonizadas por cantantes. La primera en ponerse sobre la mesa ha sido el supuesto noviazgo entre Aitana Ocaña y el 'youtuber' YoSoyPlex, de nombre de nacimiento Daniel y comúnmente llamado solamente Plex. Ha sido el periodista Javi de Hoyo quien ha desvelado que ambos se encuentran en un viaje con otros amigos por República Dominicana. La revista 'Diez Minutos también lleva en portada esta nueva "relación sorpresa".

Mamarazzis - Cayetana Guillén Cuervo confirma la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

También sorprendida, aunque por motivos muy distintos, debió quedarse Lola Índigo al enterarse que su concierto en el RCDE Stadium, para el que ya había vendido más de 20.000 entradas, no podrá llevarse a cabo. Tras exponer su tira y afloja con el alcalde de Cornellà en 'El hormiguero', la artista granadina comunicó el martes que finalmente el espectáculo queda cancelado al no haber alcanzado un acuerdo con la administración local. Se trata pues, de una "movida" muy parecida a la que ya vivió recientemente la misma Aitana, obligada a reubicar su 'show' en el Metropolitano de Madrid después de la negativa a que este se llevase a cabo en el estadio Bernabéu.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.