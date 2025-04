Estíbaliz: "La música de hoy está muy sexualizada"

Es una de las hermanas Uranga que formaron parte del grupo Mocedades y después formó grupo con su esposo, se llamaron Sergio y Estíbaliz. Quien estaba sumergido en la música melódica de los años 70 y 80 la recordará como la chica de larguísimas trenzas castañas, aspecto hippy y mirada lánguida. Hoy, con 72 años cumplidos, sigue cantando con El Consorcio, el grupo que actuará en el Teatre del Liceu el próximo 30 de mayo. Dice que en el murmullo del patio de butacas se percibe el resultado de una actuación, y en el teatro barcelonés de la ópera la acústica es lo bastante buena para advertir si habrá suerte.

-¿Se imaginaba sobre un escenario pasados los 70?

-Para nada. La suerte es que pertenezco a una época en que la música perduraba más. Lo que hicimos está revalorizado y hay un sector de 30-50 años que se está uniendo. Porque era música bien hecha, hablábamos de la vida real, tocábamos el corazón.

-Cuando comenzó, ¿pensaba que podría vivir de la música?

-No, hay gente con propósito y a mí me ha sorprendido la vida. Te dan la oportunidad, el público te acepta y tú aceptas tu destino. El día que fuimos a sacar el carné de cantantes nos hicieron cantar dos veces en la prueba, les gustó.

-¿Le debe mucho a Juan Carlos Calderón?

-Mucho. Sergio, mi marido, y yo le debemos seguir ahí. En 1973 él quería terminar la carrera de aparejador y hacer la mili y salimos de Mocedades. Aún no vivíamos de la música, éramos muchos. Entonces él nos propuso formar el dúo Sergio y Estíbaliz y ahí sí pudimos vivir de la música, hacíamos camino al andar. De otro modo yo hubiera sido una ama de casa normal.

-Ahora forma parte del Consorcio. ¿por qué ese nombre?

-Porque nos enfocamos en la polifonía, a nivel solistas es un grupo extraordinario y se llama así para que cada uno pueda desarrollarse musicalmente. Lo que hay que saber es quién quieres que te cante las canciones. Mi hija Allende se ha incorporado recientemente.

-¿Cómo ve la música actual y el futuro?

-La actual no emociona, está muy sexualizada y lo que hay que reivindicar es el sentimiento humano más noble y no torcer el camino natural. Estamos instalados en la mediocridad, el común de los mortales no tiene a nadie al lado que le diga ·'esto está mal` y por tanto está encantado consigo. La televisión es una pantalla de la vida de los demás, eso nos adormece, con lo bonito que hay para aprender y hacer risas. Hoy se dejan llevar para no pensar en sí mismos porque eso es doloroso, es miseria .

-Quizás lo sexualizado vende más y mejor.

-Intentan decirnos que lo comercial son otras formas, pero esto es una búsqueda personal, hay muchos que se sienten desprotegidos de algo básico como es el ser humano con sus pros y sus contras. Muchos ahora van como pollos sin cabeza y hay que auto aclararse.

-¿Le gusta ahora el mundo?

-Me gusta mi mundo, lo que hay alrededor no. Lo más horrible es la falta de verdad en lo que pasa. Siempre ha habido mentiras, pero ahora está normalizado. Antes protestábamos por menos. Ahora que estamos adormilados, hay un gran desconcierto.

-¿Será que nos manipulan?

-Cuando rascas te das cuenta de que estás manipulado. Todos creamos nuestro micromundo porque la información y la desinformación arrasan y hemos de crear nuestro propio individualismo. La humanidad avanza en algunos aspectos y retrocede en otros.

- ¿Puede centrar esa observación?

-A nivel humano nos atrasamos, es fácil extorsionar al otro ahora. Es un poco sálvese quien pueda, te metes en historias las defiendes y resulta que te han manipulado. Hay que formarse un escudo para protegerse de tanta manipulación.

-¿No hay verdades?

-La verdad está en tela de juicio. Antes había otros temas en los que creer, era más contrastable todo, la dinámica es de una gran pobreza intelectual. Ahora todo el rato intento no pisar huevos. La humanidad tiene momentos de todo y no estamos en el mejor momento, la gente se mata porque la gente no importa. ¿Toca una guerra? Pues guerra, porque lo que importa son los intereses de unos cuantos.

-¿Qué le disgusta y le gusta de su edad?

-Los dolores y no entender por qué me falla algo. Me gusta que tengo ganas, fuerza y alegría de vivir.

- ¿Alguna anécdota que llevan a esas risas que reclama?

-Una vez con Jesucristo Superstar tuvimos q volver repratiados porque al empresario no le salieron las cuentas en Panamá. Y con la misma obra en Madrid, tenía que bajar una cuerda para ahorcar a Judas y no bajó. Lo tuvieron que ahorcar a mano.

-¿Está contenta con su vida?

-Ha sido una vida maravillosa, trabajar con Sergio, mi pareja, era fantástico, compartíamos todo, comentábamos, había mucha complicidad y ese es el mejor junco que se puede tener con quien has elegido pasar tu vida. Y las risas juntos es lo que remata una pareja. Incluso en cualquier tipo de convivencia, tener ese buen rollo para participar unos de otros.

-¿Qué le gusta hacer además de cantar?

-Cuando viajo leo mucho, hago sudokus, autodefinidos… En casa miro películas de casos especiales, y me encanta coser y transformar mis prendas. De no cantar hubiera sido costurera. Yo estaba en un taller de costura que había en casa de mis tíos, con los que vivía, y allí se hizo mi vestido de novia.

-¿Se conoce a sí misma?

-Diría que sí. Me arrepiento de mucho de lo hecho pero de poco sirve. Necesito orden, me desenvuelvo mejor en el orden. Soy indómita, que no me encasillen. No pido cuentas ni dejo que me las pidan y mi mayor valor es mi espíritu de libertad. No quiero al lado a nadie que está por obligación. Me gustaría haber sido más aventurera. Aborrezco la mediocridad y lo cutre, y me gusta la gente buena, la que es se le nota.

-¿Siente soledad?

-Nunca me siento sola, aunque estoy sola. Mis dos hijas están ahí, vienen cuando les parece. Tengo un nieto de siete años y me siento feliz, aunque lo estaría más si estuviera Sergio.

-¿Recuerda el día que se cortó las trenzas?

-Fue después de casarme, aunque es una imagen que a nadie se le borra. Hoy ya nadie se peina con trenzas, la juventud no las lleva, ¿verdad?