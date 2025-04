Llega 'La familia de la tele'

El martes es el gran día. RTVE se prepara para revolucionar las tardes con el estreno de 'La familia de la tele', un magacín que será arriesgado, valiente, irreverente, moderno y con ese aire de nostalgia que nos va a transportar a las épocas de 'Aquí hay tomate' o 'Sálvame'. Las Mamarazzis vivimos con alegría este estreno porque todo lo que sea que crezca nuestro sector, es una buena noticia para todos los profesionales del corazoneo. El programa debutará este martes 22 de abril en La 1, con un espectacular desfile con más de 1.000 asistentes, 14 espectáculos callejeros y la participación de 200 bailarines, conducido todo por la mítica Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo.

Será ya el día siguiente, el miércoles 23, cuando María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand empezarán a enseñar de qué irá realmente 'La familia de la tele'. Que nadie espere las broncas exageradas entre colaboradores, ese no va a ser el objetivo. Pero sí que todos ellos beberán de lo que ha pasado estos meses en canal Quickie, con un carácter más gamberro que bronco, más divertido que incómodo. A ver, no será Disney, evidentemente, más pronto que tarde alguien se va a cabrear, pero el tono va a ser otro, y qué alegría. Nosotras siempre hemos sido más del sarcasmo y la ironía, todo bien regado con un poquito de mala leche.

La 'familia de la tele' es una apuesta valiente de RTVE en su intento de seguir modernizando la cadena. Modernizar para atraer a un público más joven que solo se acerca a la tele cuando la oferta realmente le atrae. “Los jóvenes no miran ya la tele”, se hartan de decir algunos pseudoexpertos. Los jóvenes lo que no miran es lo que no les entretiene, pero bien que cogen el mando para ver 'La revuelta' o 'La isla de las tentaciones' o el 'Late XOu' de Marc Giró. Lo que no quieren los más jóvenes es aburrirse y por eso, cuando lo que les ofrecen no les gusta, no tardan ni cinco minutos en abandonar e irse a las plataformas. El objetivo de 'La familia de la tele' va a ser también convencer a parte de la audiencia que ha abandonado las tardes para irse vete tú a saber dónde.

Estos días nos hemos hecho un hartón de leer que si 'La familia de la tele' quiere ganar a Jorge Javier Vázquez o a Sónsoles. ¡Pero si hay espacio de sobras para todos! Ojalá un duelo diario con audiencias similares. Eso sería la mejor señal porque querría decir que las tardes están vivas. Como dijo Sergio Calderón, director de TVE, vuelven las meriendas. Las Mamarazzis ya tenemos preparadas las palomitas y… ¡a disfrutar del espectáculo!