Una soltera de 'First Dates' se tira para atrás en medio de un beso: "Es que apestas"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Gonzalo, de 51 años, y a Rosa María, de 52 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha reconocido que "me ha ido bien en el amor, mis parejas siempre han sido largas. Además, nunca he sido infiel". En cambio, ella ha manifestado que a pesar de su edad se encuentra en un gran momento.

La primera reacción de ambos ha ido muy bien, ya que Gonzalo ha señalado que "es pequeñita, es menudita...". Aparte, ha desvelado a los cámaras de Cuatro que le ha llamado mucho la atención físicamente. También, la reacción de la soltera ha sido muy positiva, y se ha quedado con un detalle: "¡Tiene pelo!".

Al llegar a la mesa, la soltera le ha explicado que no solía beber, ya que se emborrachaba muy rápido. Sin embargo, Gonzalo ha dejado boquiabierta a su cita tras decirle que si quería la podía llevar a casa. Aunque, le ha dicho que él llevaba una moto.

Después de irse conociendo poco a poco, la cita se ha ido calentando y Rosa ha confirmado que haría un trío, ya que quiere experimentar nuevas cosas.

En el momento de los juegos, Gonzalo le ha dado varios besos en la boca, pero ella casi se tira para atrás, debido a que olía a tabaco y no hay cosa que más deteste. "Es que apestas. No Quiero un fumador en mi vida". No obstante, ha confesado a Cuatro que no le ha dicho nada a Gonzalo porque "no he querido ser maleducada". A pesar de este problema, no se han parado de besar.