India Martínez sorprende al contar cómo es su relación con Will Smith

El actor Will Smith sorprendió a todos a finales de febrero al anunciar el lanzamiento de ''Based on a True Story', su primer disco y gira en solitario. El rapero debuta con su álbum, que incluye la canción 'First Love' junto a la cantautora española India Martínez.

Will Smith e India Martínez acapararon todos los focos al aparecer cantando juntos en el Kasey Center de Miami, una actuación en la que ambos demostraron mucha química y que acabaron con excesiva cercanía, protagonizando casi un beso al final como parte del 'show', donde sus labios estaban casi pegados y la mano de India en el cuello del rapero, algo que opacó los titulares de la prensa americana.

Un mes después de esta sonada actuación, la cantante ha reconocido que "todavía me acuerdo" y que "fue un momento muy bonito, una canción con mucha fuerza. Se unen dos idiomas, dos culturas, y con el maestro al lado... En Miami... Fue una pasada”.

Will Smith cantará en verano en España, ya que tiene programados conciertos en Barcelona, Madrid y Marbella. India ha revelado que "nos conocimos componiendo la canción y en el estudio, y es una persona encantadora". Además, ha asegurado que mantienen el contacto. "Seguimos hablando. Cantaremos en algún concierto”, ha finalizado la cantante.