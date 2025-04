Última hora sobre la salud de Jordi González: "Bastante crítica"

La ausencia prolongada de Jordi González de su puesto en el programa ‘D Corazón’ de Televisión Española ha generado una creciente inquietud entre sus seguidores y compañeros. Lo que inicialmente el propio presentador describió hace semanas como un malestar pasajero tras un viaje, ha resultado ser una situación considerablemente más grave de lo que se comunicó en un principio. Informaciones recientes provenientes de su círculo cercano, recogidas por el medio ‘Informalia’, pintan un panorama mucho más preocupante, revelando que el comunicador ha atravesado momentos de salud "bastante críticos" que requirieron hospitalización y un largo proceso de recuperación que aún continúa.

Todo comenzó cuando el propio Jordi explicó en directo su ausencia temporal. Conectando con el programa, intentó restar importancia a su estado, atribuyéndolo a un contratiempo típico postvacacional tras un viaje por Sudamérica. "Estoy 'malito'", comentaba, añadiendo con aparente optimismo: "La semana que viene, en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal... No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser... Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito". Estas palabras, destinadas a tranquilizar, no presagiaban la verdadera dimensión del problema, ya que las semanas pasaron y su silla en el plató continuó vacía, alimentando las especulaciones y la preocupación por su bienestar real.

La verdad oculta: una gravedad inesperada

La realidad, según ha trascendido ahora a través de fuentes próximas al presentador citadas por ‘Informalia’, dista mucho de aquel malestar leve que él mismo describió. La situación ha sido mucho más compleja y delicada. "Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar", aseguran estas fuentes, desvelando una faceta de la historia que permanecía oculta al público. El viaje a Sudamérica, lejos de ser un simple periodo vacacional interrumpido por un resfriado, se convirtió en el escenario de un serio contratiempo de salud que marcó un punto de inflexión preocupante en su estado.

La gravedad fue tal que requirió atención médica inmediata y especializada. Según el medio citado, el periodista catalán tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario en Colombia apenas unos días después de su llegada. El motivo: un empeoramiento súbito y alarmante de su condición. "Empezó a encontrarse muy mal", detallan las informaciones. Este ingreso no fue una simple revisión; las fuentes cercanas llegan a afirmar que "han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica". La estancia hospitalaria en Colombia se prolongó hasta que los médicos consideraron que su estado había mejorado lo suficiente como para permitirle afrontar un viaje de regreso. No fue hasta finales de marzo cuando los facultativos dieron luz verde para que pudiera volar de vuelta a España.

Hospitalización en Colombia y regreso complicado

El ingreso en Colombia subraya la seriedad del episodio. Estar hospitalizado en un país extranjero, especialmente cuando la situación es calificada de "bastante crítica", añade una capa de complejidad y angustia tanto para el paciente como para su entorno. La información revela que permaneció bajo cuidados médicos intensivos hasta que su condición se estabilizó. Este periodo, que abarcó varias semanas, fue crucial para su recuperación inicial y para garantizar que el traslado a España pudiera realizarse con las debidas garantías médicas, evidenciando que no se trataba de una dolencia menor.

La vuelta a casa, sin embargo, no significó el fin inmediato de sus problemas de salud. A pesar de haber recibido el alta para volar, Jordi González no estaba aún en condiciones de retomar su vida normal ni, por supuesto, su trabajo. Su recuperación requería una continuidad en la atención médica ya en territorio español. "Primero, tuvo que pasar por otro centro médico", indica la información publicada. Solo después de una nueva evaluación y asegurarse de que estaba lo suficientemente estable para continuar la convalecencia en su domicilio, "le dieron el alta" definitiva del hospital para finalizar la recuperación en casa.

El anhelo de volver: recuperación y mirada al futuro

Actualmente, Jordi González se encuentra en pleno proceso de recuperación en su hogar. Su principal objetivo ahora es reponerse completamente y recuperar la fortaleza necesaria para volver a ponerse delante de las cámaras. Su deseo de regresar al trabajo es palpable, según transmiten desde su entorno: "Él lo que quiere es estar fuerte cuanto antes para volver al programa que presenta en Televisión Española". La pasión por su profesión y el cariño del público, que "sigue siendo muy querido", son su mayor motivación en estos momentos. "No os podéis imaginar las ganas que tiene de poder trabajar", insisten las fuentes.

Esta revelación sobre la verdadera magnitud de sus problemas de salud pone en perspectiva su prolongada ausencia y genera una oleada de apoyo hacia el presentador. Aunque los detalles específicos sobre la naturaleza exacta de su dolencia no han trascendido, queda claro que ha superado una etapa muy difícil, marcada por una hospitalización crítica en el extranjero y un proceso de recuperación que ha requerido paciencia y cuidados médicos continuados. La audiencia y sus compañeros esperan ahora con más motivo su regreso, deseándole una pronta y total recuperación para volver a verle al frente de ‘D Corazón’, el programa que ahora aguarda el retorno de su carismático conductor.