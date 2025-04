Revilla responde a Carlos Herrera y aclara si cobra por hablar del rey emérito en TV

El político Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, aparece frecuentemente en los debates de la televisión, donde opina sin filtros de múltiples cuestiones. Entre estos asuntos, están las declaraciones sobre Juan Carlos I, unas palabras que le han costado una denuncia del rey emérito, quien le reclama una indemnización de 50.000 euros por "injurias" y "calumnias".

Revilla afirmó, entre otras cosas, que tiene "una fortuna incalculable en el extranjero a tenor de que hizo una donación a una amiga" o que "pasó de ser un tío ejemplar a ser un apátrida fiscal y un presunto corrupto". Tras las palabras del político y su posterior denuncia, Carlos Herrera aseguró que Revilla "va a hacer taquilla" y "vive de eso".

Desde que se dio a conocer la demanda, Miguel Ángel Revilla ha aparecido en los medios de comunicación asegurando que le parece "injusto y mezquino" que una persona "inviolable" e "inmune" ante la ley como es el emérito demande a "un ciudadano de a pie". Y ahora, se ha defendido en la Sexta Xplica de las acusaciones de Herrera.

Revilla responde a Herrera

“Una persona con mucha influencia en la radio ha dicho que yo me estoy forrando en las tertulias de televisión por decir esto de este señor”, ha afirmado. “Podría estar forrado porque he estado 75 veces en El Hormiguero y en este programa. Estuve con Buenafuente, con Bertín y en prácticamente todas las cadenas, pero nunca he cobrado nada y nunca cobraré nada", ha sentenciado.

El expolítico también ha pedido al monarca que se presente al acto de conciliación, que tendrá lugar el 16 de mayo: "Sí, me encantaría que venga, que no venga solamente a las regatas, ya que ha presentado una demanda contra mí, que acuda al acto de conciliación".

Miguel Ángel es consciente de que "no tiene la obligación, pero en muchos casos los que tienen algún tipo de discrepancia o los que resten las primeras figuras, los que verdaderamente son responsables, tanto de la demanda como del demandado, son los que puedan llegar a una conciliación, no a través de abogados".