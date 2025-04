Emilio Sakraya, el actor y cantante alemán que ha sido fotografiado de cita con Rosalía

Rosalía está ilusionada de nuevo. O al menos eso parecen indicar las últimas fotografías que ha publicado 'Deux Moi' al lado de un compañero de profesión. La cantante catalana puso fin a su relación con Jeremy Allen White el pasado verano después de un año juntos (aunque nunca llegaron a confirmar su romance). En septiembre, mientras la artista de Sant Esteve Sesrovires celebraba su cumpleaños en una fiesta en París, el intérprete fue fotografiado besando y abrazando a su compañera de reparto en 'The Bear', Molly Gordon, imágenes que confirmaban el fin del amor con la 'motomami'. En enero de este año, saltaron los rumores de reconciliación después de que la cantante y el actor tuvieran una cita secreta en el cine, donde disfrutaron de la película 'La habitación de al lado' de Pedro Almodóvar.

Pero esa historia ya formar parte del pasado. Según unas imágenes compartidas por el mismo portal mecionado, Rosalía apareció el sábado al lado de Emilio Sakraya, un actor y cantante alemán. En las fotografías publicadas, ambos aparecen abrazándose y dándose muestras de cariño a la salida del exclusivo restaurante Cipriani, situado en Beverly Hills. Según la misma fuente, la pareja abandonó el lugar en el mismo coche.

Trayectoria interpretativa

El actor Sakraya nació en Berlín (Alemania), aunque su padre es serbio y su madre marroquí, la famosa actriz Meryem Moutaoukk. El intérprete comenzó su trayectoria a los nueve años y cumplirá 29 años el próximo mes de junio.

Aunque gran parte de su carrera interpretativa se ha desarrollado en su país de origen, el intérprete se dio a conocer a nivel internacional en la serie de fantasía y drama de Netflix 'La monja guerrera' (2020), que protagonizó con Alba Baptista y Tristán Ulloa, y que fue rodada en España. También protagonizó la película alemana 'Rheingold', dirigida por Fatih Akin, apareció en la cinta de acción de Netflix '60 minutos' (2024) como el luchador Octavio Bergmann y la serie de Roland Emmerich, en Prime Video, 'Those About to Die', que está protagonizada por Anthony Hopkins.

El joven también es músico y, en su cuenta de Spotify, acumula más de 670.000 oyentes mensuales. En 2016, lanzó su sencillo debut, 'Down by the Lake', y cuatro años después, en 2020, publicó su primer álbum, 'Roter Sand'. Su último disco, 'Blessings', salió a la luz en 2024.

Padre de un hijo

Sakraya también es un apasionado por el kárate, el kung-fu y el parkour y acumula también casi 1 millón de seguidores en TikTok, red social en la que muestra sus aficiones. Hace poco más de un mes, compartió un vídeo entrenando con la canción 'La fama' de Rosalía (¿indicador de los inicios de su romance?).

Su última relación conocida fue con la presentadora Jenny Augusta, aunque ya se separaron hace varios meses, según medios alemanes. Además, como desveló el año pasado, es padre de un niño. "Siempre mantuve en secreto que tenía un hijo porque era lo único que quería experimentar y aprender por mí mismo y no compartirlo con el público", confesó el artista en una entrevista. "Pero ahora he decidido decirlo públicamente para poder experimentar la alegría final de la paternidad y no tener que estar pendiente constantemente de que alguien me vea cuando salgo con el pequeño", explicó.