Laura Escanes, enamoradísima, habla del gran momento que vive con Joan Verdú

Después de varias semanas viviendo su relación con Joan Verdú lejos de los focos, Laura Escanes ha decidido gritar a los cuatro vientos lo feliz que está al lado del esquiador andorrano y, a pesar de que siempre se ha mostrado muy discreta con su vida sentimental, hace unos días sorprendía compartiendo unas románticas imágenes con su chico en la nieve, confirmando que lo suyo va muy pero que muy en serio.

"Todo está alineado, todo está yendo superbién"

Sin embargo, por el momento la 'influencer' prefiere no posar con su novio en ningún photocall, y este miércoles ha asistido en solitario a la fiesta del 50º aniversario de la firma de belleza 'La Roche Posay' y nos ha hablado del gran momento que está viviendo a todos los niveles: "Sí, tanto lo personal como lo profesional, es como que todo está alineado, todo está yendo superbién. Yo siempre digo, cuando las cosas van bien, te da un poco de vértigo de repente que vaya a venir algo malo, pero estoy superbién, muy contenta". "Está todo estable, estoy muy bien rodeada y toco madera para que siga así mucho tiempo" confiesa.

Aunque en un principio era reacia a mostrar imágenes con Joan en redes sociales, Laura está tan enamorada "y tan feliz" que "¿para qué lo vas a esconder?". "Justo lo hablé con Sandra Barneda en mi pódcast, me decía 'es que si lo estás escondiendo es como que incluso lo estás haciendo más grande'. Supongo que depende el momento, a lo mejor quieres más intimidad. O necesitas más tiempos, tus tiempos, y no sé, nos ha salido natural y yo creo que cuando no sale así, no lo tienes que pensar, es cuando es mejor y ya está" confiesa.

Este domingo la 'instagrammer' cumple 29 años y, como ha adelantado emocionada, "voy a hacer un mix de todo. Me voy a Barcelona unos días y lo voy a celebrar con mi hija, con mi familia, con amigas... Y luego también tengo una escapada con él, o sea que todo". "Estoy genial, ¡qué viva el amor!" ha exclamado con una sonrisa.

Sobre Risto: "Si él es feliz, Roma es feliz, yo soy feliz"

El que también ha recuperado la ilusión es su exmarido Risto Mejide, que semanas después de poner punto y final a su breve noviazgo con Grecia Castta se ha dejado ver de lo más cómplice y cariñoso con la experta en IA Laia Grassi. "Que disfrute, me alegro de su felicidad siempre, ya lo sabéis. Mi discurso es el de siempre, pero es que de verdad, y lo digo con la mano en el corazón, al final si él es feliz, Roma es feliz, yo soy feliz. Y todos" confiesa Laura.